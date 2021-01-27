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Казакевич: Власти притормозили тотальную зачистку

27.01.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не исключено, что уже скоро освобождение политзаключенных правящий режим попытается использовать для деэскалации отношений с Западом, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Власти притормозили тотальную зачистку
– Вчера Лукашенко принял ряд кадровых решений: новые руководители появились в Совбезе, Брестском облисполкоме, Комитете госконтроля, «Гродно-Азоте». В соответствии с какой логикой были сделаны эти назначения? 

– Если исходить из того, что сам Лукашенко озвучивал, то основной приоритет –  безопасность режима, усилением политического контроля над ситуацией. Другие аспекты также немаловажны, но приоритетом является обеспечение еще большего политического контроля. 

– Вчера же Юрий Воскресенский составил список на амнистию из 213 человек. Что это означает? Политзаключенных начнут выпускать?

– Такое возможно. По крайней мере, такой вариант обсуждается еще с осени. Понятно, что политическая деэскалация без освобождения политзаключенных невозможна. Также невозможно обеспечить хоть какую-то деэскалацию в отношениях с Западом. 

Поэтому, наверное, такой ход всерьез рассматривается, хотя не думаю, что решение уже принято. 

С одной стороны, это может стать обращением к обществу, демонстрацией примирения, попыткой успокоить если не всех, то хотя бы часть общества и снизить тем самым протестные настроения. 

С другой стороны, такой ход создаст возможности если не для нормализации отношений с Западом, то для их деэскалации.

Но понятно, что с амнистией могут возникнуть различные проблемы. В конце концов, чтобы человек был амнистирован, он должен признать вину. И, наверное, сложно ожидать, что ключевые политзаключенные пойдут на это.

– Что касается отношений с Западом: освобождение политзаключенных может стать символическом шагом официального Минска или это станет торговлей политзаключенными, как было раньше? 

– Тактика может быть разной, в зависимости от ситуации. Возможно, какое-то количество политзаключенных выпустят как жест доброй воли, а дальше начнется торговля по-крупному. А может быть, сразу начнется торговля.

Но понятно, что просто так выпускать не будут. Власти будут стремиться к тому, чтобы получить максимальное количество бонусов, гарантий за освобождение политзаключенных.

– В то же время количество политзаключенных продолжает расти. Сегодня к пяти годам приговорили минчанина по обвинению в нападении  на сотрудника ОМОНа, хотя сам обвиняемый заявлял о пытках. 

– Но этот случай – старый. Названного минчанина арестовали и завели на него дело еще, если так можно сказать, в старую эпоху. Здесь важно смотреть на новые случаи – а их сейчас меньше, чем это было осенью и в конце прошлого года.  

В данном конкретном случае суд состоялся по инерции. Конечно же этот минчанин будет рассматриваться в качестве политзаключенного, если власть пойдет на амнистию, торговлю с Западом.

Но в целом нужно признать, что количество новых дел гораздо меньше. В определенной степени власти притормозили каток репрессий, тотальную зачистку.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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