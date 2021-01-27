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Преобразование партий: в Беларуси готовят реформу политических организаций
27.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Упростить регистрацию партий в Беларуси. С таким предложением выступают демократические силы страны. Они считают, что это позволит создать новые политические объединения и реформировать уже существующие, передает телеканал «МИР 24».
«Мы выступаем за перерегистрацию всех политических партий. Призываем снизить количество, необходимое для регистрации партии, предлагаем унифицировать с Россией. В России надо для регистрации минимум 500 человек, а в Беларуси – 1000. Мы предлагаем
Организация «Круглый стол демократических сил» появилась в Беларуси осенью, после выборов президента. Ее создали представители оппозиции. Им интересен российский опыт формирования партийной системы. В Беларуси сегодня зарегистрировано 15 политических партий и почти три тысячи общественных объединений.
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В Беларуси сегодня зарегистрировано 15 политических партий и почти три тысячи общественных объединений.
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