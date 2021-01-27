Преобразование партий: в Беларуси готовят реформу политических организаций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Упростить регистрацию партий в Беларуси. С таким предложением выступают демократические силы страны. Они считают, что это позволит создать новые политические объединения и реформировать уже существующие, передает телеканал «МИР 24».

«Мы выступаем за перерегистрацию всех политических партий. Призываем снизить количество, необходимое для регистрации партии, предлагаем унифицировать с Россией. В России надо для регистрации минимум 500 человек, а в Беларуси – 1000. Мы предлагаем активистам оппозиции создавать эти легальные площадки, чтобы в правовом ключе агрегировать и артикулировать свои интересы. Не на улице, а в рамках политических площадок», – отметил руководитель информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

Организация «Круглый стол демократических сил» появилась в Беларуси осенью, после выборов президента. Ее создали представители оппозиции. Им интересен российский опыт формирования партийной системы. В Беларуси сегодня зарегистрировано 15 политических партий и почти три тысячи общественных объединений.