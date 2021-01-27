Продавец из Орши рассказала, как стала самым сильным человеком в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оршанка Марина Горбачева на витебском турнире по пауэрлифтингу установила абсолютный рекорд Беларуси среди мужчин и женщин в становой тяге без экипировки. 51-килограммовая девушка подняла штангу весом 182,5 килограмма.

Sputnik пообщался со спортсменкой и узнал, как ей удалось добиться такого успеха, начав заниматься спортом всего четыре года назад, можно ли прожить в Беларуси на зарплату в 400 рублей и при этом побеждать на международных турнирах.

Необычная дорога в спорт

Рекорд Марины рассчитывали по коэффициенту Вилкса, который используется для определения абсолютного чемпиона среди всех весовых категорий. У Горбачевой он составил 230.94.

"Я пришла в пауэрлифтинг четыре года назад, до этого вообще спортом не занималась, только плавала и каталась на велосипеде, поскольку мне врачи запретили серьезные физические нагрузки из-за болезни Пертеса, при которой стирается ткань тазобедренного сустава. Более того, у меня даже освобождение от физкультуры было", - сообщила спортсменка корреспонденту Sputnik.

ВКонтакте / Марина Горбачева © Photo : Марина в пауэрлифтинге всего четыре года, до этого спортом не занималась по показаниям врачей

По словам Марины, понемногу болезнь отступает, но врачи ей рекомендовали не заниматься спортом и, по возможности, не давать нагрузку на сустав.

Начать тренировки Горбачева решила после знакомства со своим тренером Александром Козловым, который также занимается пауэрлифтингом.

"Однажды во время прогулки Александр залез на турник и начал подтягиваться. Я тоже захотела этому научиться. Так и начались мои занятия спортом, хотя, конечно же, подтягивания и пауэрлифтинг совсем не одно и то же", - отметила оршанка.

ВКонтакте / Марина Горбачева © Photo : Марина начала с подтягиваний и приседаний, а затем пошла в тренажерный зал, где на первой же тренировке выполнила становую тягу с 60-килограмовой штангой

Марина начала подтягиваться, потом приседать, а затем Александр повел ее в тренажерный зал. На первой же тренировкет девушка выполнила становую тягу с 60-килограмовой штангой. Это был отличный результат с учетом того, что на тот момент Горбачева весила около 48 килограммов.

В чем сила?

Прозанимавшись менее года, Марина выступила на своих первых соревнованиях, которые проходили в Витебске.

"9 мая 2017 года я участвовала в чемпионате Беларуси от федерации пауэрлифтинга WRPF. В становой тяге у меня было 11 соперниц, но я заняла первое место", - отметила Горбачева.

Всего Марина участвовала в 13 чемпионатах, среди которых республиканские, международные и кубки Евразии. Абсолютно во всех соревнованиях девушка занимала первые места, причем не только в становой тяге, но и в двоеборье.

Горбачева выступает, как в экипировке (специальная жесткая экипировка, которая, благодаря определенной фиксации, помогает спортсмену поднять более тяжелый вес), так и без нее, но говорит, что разницы особенной не ощущает.

ВКонтакте / Марина Горбачева © Photo : Спортсменка тренируется нечасто: два-три раза в неделю

Выступая в экипировке на чемпионате в 2019 году, Марина подняла штангу весом 201 кг, установив в своей возрастной категории рекорд всех времен и федераций.

"Я занимаюсь всего два-три раза в неделю, поскольку не хватает времени на большее. Тренировки длятся по 2-2.5 часа, причем тренер для меня составил индивидуальную программу, поскольку из-за сустава я не могу делать некоторые движения. Много работаем над растяжкой и правильной техникой", - подчеркнула Марина.

Девушка и не предполагала, что у нее настолько хорошие физические данные, до того, как начала заниматься спортом.

На гречке с честным словом

Марина вообще не употребляет спортивное питание, из специальных добавок покупает аскорбиновую кислоту, мильгамму и другие витамины, которые можно найти в аптеке.

"Я предпочитаю покупать вместо протеина натуральный белок в виде творога, яиц и других продуктов, кроме того, магазинная еда намного дешевле специализированного питания", - отметила девушка.

Марина работает продавцом-консультантом в одном из магазинов одежды в Орше. В магазине грузчиков нет, поэтому, если нужно перенести какие-то товары, ее всегда просят помочь.

"У меня зарплата 400 рублей, поэтому, можно сказать, я готовлюсь к соревнованиям на гречке и честном слове", - призналась Горбачева.

За победы на соревнованиях Марина получает только дипломы и медали, один раз ей вручили кубок. Если бы не тренер, который берет на себя часть расходов во время поездок на соревнования, девушка вряд ли смогла бы столько выступать.

ВКонтакте / Марина Горбачева © Photo : Марина не покупает спортивное питание, так как оно слишком дорогое, обходится натуральными источниками белка - творогом, яйцами и другими продуктами

"Во время поездки на соревнования нужно заплатить за дорогу, проживание, питание, взносы за участие, а все это – дорогое удовольствие. Нам предлагали съездить на чемпионат в Бразилию, но мы бы не потянули это финансово", - подчеркнула собеседница.

Спортивные чиновники чемпионке не помогают, поскольку пауэрлифтинг не является олимпийским видом спорта. На тренерскую должность Марина тоже пойти не может, поскольку у нее экономическое образование, а не спортивное, но со временем планирует получить профильную специальность.

Сейчас Марина Горбачева готовится к выступлениям в троеборье по пауэрлифтингу. Это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга со штангой. Особенно тщательно Марина готовится к выполнению приседаний, чтобы еще больше не навредить суставу.

ВКонтакте / Марина Горбачева © Photo : Спортивные чиновники Марине не помогают, поскольку пауэрлифтинг - не олимпийский вид спорта

"Я бы с удовольствием занялась спортом профессионально, мне это нравится, и я чувствую, что это мое, но необходимо работать", - объяснила собеседница.

По словам девушки, если бы ей предложили контракт представители сборной другой страны, она, скорее всего, согласилась бы, поскольку при финансовой поддержке смогла бы показать лучшие результаты.