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"В один миг я стал продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа!"

27.01.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сморгони уволили пограничника Евгения Трояна, который был наблюдателем на выборах и обнаружил фальсификацию результатов.

"В один миг я стал продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа!"
«Я отдал 8,5 лет службе в пограничных органах. Мне нравилось то, чем я занимался. 

Всё изменилось в августе. Я был наблюдателем на одном из избирательных участков. Система была построена таким образом, чтобы «не свои» люди не могли наблюдать за ходом голосования. 

До того, как повесили первый протокол, я был «свой». Реальная цифра расходилась с той, что была в протоколе, на несколько десятков человек. Разумеется, я не промолчал об этом. Принялись писать жалобу. Через 2 минуты мне позвонил мой начальник. Через 15 он уже был там. Дальше всё было как в сериале по НТВ.

В один миг я стал «продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа». Пострадали близкие, друзья. А ещё близкие моих коллег и солдат. 


Я не мог пойти на сделку с совестью и на вопрос одного из молодых парней в зелёной форме о происходящем в стране ответил честно, без прекрас: рассказал о правовом дефолте, о бесчинствах людей в форме, о чрезмерном применении силы, о фальсификациях. 

Следующие полгода прошли в томительном ожидании увольнения и подготовке к этому событию. Я знал, что рано или поздно это произойдёт. 

Увольняли меня просто смешно и нелепо: перевели в Минск и объявили 5 дисциплинарных взысканий за две недели. И это после 23-х поощрений

Ни о чем не жалею. 

Жыве Беларусь!», - рассказал об истории своего оувольнения Евгений на своей странице в Instagram.
 
Теги: Минск
 
 
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В Сморгони уволили пограничника Евгения Трояна, который был наблюдателем на выборах и обнаружил фальсификацию результатов.
 
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