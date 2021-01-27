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Эйсмонт отреагировала на слив о ее участии в событиях на площади Перемен

27.01.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анна Эйсмонт, сестра мужа Натальи Эйсмонт и ее подруга, а также ведущая спортивных новостей на программах Белтелерадиокомпании, отреагировала на последнее расследование BYPOL об убийстве Романа Бондаренко.


Эйсмонт опубликовала в инстаграм эмоциональный пост:

"Мы, конечно, за последний год столкнулись с таким потоком лжи, что еще недавно такое трудно было даже представить. Не гнушались ничем, вплоть до прямой фальсификации. Но всему должна быть мера. 

Сегодня я хочу заявить — 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждений, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях. 

Мне это доказать — просто элементарно, но что делать другим людям, в отношении которых также нагло сфальсифицированы сведенья. Можно было бы пойти в суд. Но кого судить? Сидящих в Польше предателей?

Для тех, кто не слышит с первого раза — в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные «расследования»", - цитирует Эйсмонт the-village.me
 
Теги: Новости
 
 
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Анна Эйсмонт, сестра мужа Натальи Эйсмонт и ее подруга, а также ведущая спортивных новостей на программах Белтелерадиокомпании, отреагировала на последнее...
 
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