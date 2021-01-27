ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутату польского Сейма приостановили членство в партии за вакцинацию вне очереди

27.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Депутату польского Сейма приостановили членство в партии за вакцинацию вне очереди

  • 27.01.2021, 14:25
Депутату польского Сейма приостановили членство в партии за вакцинацию вне очереди

Сам депутат утверждает, что не сделал ничего незаконного.

Депутату Сейма Польши Збигневу Гиржинскому приостановили членство в партии "Право и справедливость" в связи с неоднозначной вакцинацией - он получил вакцину как преподаватель университета, но не входит в категорию преподавателей-медиков.

Об этом сообщает Onet.

О решении лидера ПиС Ярослава Качиньского приостановить его членство в партии сообщил председатель исполнительного комитета Кшиштоф Соболевский, подчеркнув, что "правила распространяются на всех".

Приоритетное право на вакцинацию, кроме медицинских работников, имеют преподаватели и студенты медицинских университетов.

Гиржинский получил вакцину как преподаватель Университета Коперника в Торуни, где он является преподавателем на историческом факультете – в числе других желающих по предложению заведения.

Сам депутат утверждает, что не сделал ничего незаконного. Он также вспомнил, что сам в конце декабря публично говорил о предложении ректора университета вакцинироваться всем преподавателям.

"Я не просил никого о каких-либо приоритетах в очереди, и я не вакцинировался вне очереди", - заявил он, утверждая, что все полностью соответствовало требованиям законодательства, в частности, что он получил приглашение на прививку через онлайн-аккаунт пациента.

Как сообщает RMF24, на скандал уже отреагировали в канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Медуниверситеты и университеты с медицинскими факультетами могут регистрировать (на вакцинацию) медицинских работников, согласно национальной программе вакцинации. Университет Коперника предоставил такую возможность всему персоналу. Депутат Гиржинский не соответствует этим критериям, он нарушил правила. Для такой процедуры нет оправдания", - заявили в канцелярии.

Между тем министр здравоохранения Адам Недзельський объявил, что по поводу вакцинации в Университете Коперника в Торуни проведут расследование.

"Это тревожное нарушение - работодатель, то есть, ректор, включил в список на приоритетную вакцинацию лиц, не имевших на это права", - заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам депутат утверждает, что не сделал ничего незаконного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tut.by: У Віцебску затрымалі пракурора гораду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by