Источник материала: Хартия'97

Депутату польского Сейма приостановили членство в партии за вакцинацию вне очереди 27.01.2021, 14:25

Сам депутат утверждает, что не сделал ничего незаконного.

Депутату Сейма Польши Збигневу Гиржинскому приостановили членство в партии "Право и справедливость" в связи с неоднозначной вакцинацией - он получил вакцину как преподаватель университета, но не входит в категорию преподавателей-медиков.

Об этом сообщает Onet .

О решении лидера ПиС Ярослава Качиньского приостановить его членство в партии сообщил председатель исполнительного комитета Кшиштоф Соболевский, подчеркнув, что "правила распространяются на всех".

Приоритетное право на вакцинацию, кроме медицинских работников, имеют преподаватели и студенты медицинских университетов.

Гиржинский получил вакцину как преподаватель Университета Коперника в Торуни, где он является преподавателем на историческом факультете – в числе других желающих по предложению заведения.

Сам депутат утверждает, что не сделал ничего незаконного. Он также вспомнил, что сам в конце декабря публично говорил о предложении ректора университета вакцинироваться всем преподавателям.

"Я не просил никого о каких-либо приоритетах в очереди, и я не вакцинировался вне очереди", - заявил он, утверждая, что все полностью соответствовало требованиям законодательства, в частности, что он получил приглашение на прививку через онлайн-аккаунт пациента.

Как сообщает RMF24, на скандал уже отреагировали в канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Медуниверситеты и университеты с медицинскими факультетами могут регистрировать (на вакцинацию) медицинских работников, согласно национальной программе вакцинации. Университет Коперника предоставил такую возможность всему персоналу. Депутат Гиржинский не соответствует этим критериям, он нарушил правила. Для такой процедуры нет оправдания", - заявили в канцелярии.

Между тем министр здравоохранения Адам Недзельський объявил, что по поводу вакцинации в Университете Коперника в Торуни проведут расследование.

"Это тревожное нарушение - работодатель, то есть, ректор, включил в список на приоритетную вакцинацию лиц, не имевших на это права", - заявил он.

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