ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кыргызстане арестован бывший премьер-министр

27.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Кыргызстане арестован бывший премьер-министр

  • 27.01.2021, 14:16
В Кыргызстане арестован бывший премьер-министр
Мухаммедкалый Абылгазиев
фото: kenesh.kg

Чиновник возглавлял правительство больше двух лет.

Бывший премьер-министр Кыргызстанa Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в коррупции, сообщил 27 января Государственный комитет национальной безопасности.

Чиновник возглавлял правительство больше двух лет, но в июне 2020 года подал в отставку.

Абылгазиев был задержан 26 января после допроса в Бишкеке, — передает Кыргызская служба Радио Свобода. Бывшего главу правительства подозревают в незаконном расширении золотого рудника "Кумтор" в заповедной зоне. Кроме того, настаивает следствие, глава правительства приобретал имущество на суммы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.

53-летний Мухаммедкалый Абылгазиев возглавлял правительство с 2018 года. Он подал в отставку 15 июня 2020 года на фоне обвинений в коррупции, связанных с распределением радиочастот в стране. Он отрицал обвинения, но заявил, что в условиях пандемии правительство должно "пользоваться полным доверием со стороны граждан".

Уголовное дело Абылгазиев не комментировал. В октябре финансовая полиция запретила ему выезжать из страны. Назначивший его президент Сооронбай Жээнбеков в том же месяце подал в отставку после массовых протестов против результата парламентских выборов.

Абылгазиев был советником и главой администрации президента Кыргызстанa Алмазбека Атамбаева. Бывший глава государства приговорен к 11 годам заключения за коррупцию. Ему предъявлены обвинения в убийстве, организации массовых беспорядков, захвате заложников и других преступлениях.

В январе 2021 года президентские выборы в Кыргызстане выиграл бывший премьер-министр Садыр Жапаров. В 2017 году он был приговорен к 11 годам колонии, но был освобожден в ходе протестов.

Из 24 человек, занимавших пост главы правительства Кыргызстанa, двое умерли на посту, семеро были осуждены по различным статьям, двое эмигрировали после прихода к власти политических соперников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновник возглавлял правительство больше двух лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Sony представила Aplha 1 за $6500 — самую мощную беззеркалку в истории. Она умеет снимать 8K и тридцать 50-Мп фото в секунду (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by