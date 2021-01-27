Источник материала: Хартия'97

Как охраняли дворец Путина и почему про него знал весь Геленджик 2 27.01.2021, 14:02

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Рассказы активистов, которые побывали на территории объекта.

Несмотря на то что объект в Геленджике, который политик Алексей Навальный назвал "дворцом Путина", тщательно охраняется, есть люди, которые побывали на территории этого объекта еще несколько лет назад и готовы рассказать об этом.

Еще десять лет назад, когда "дворец Путина" только строился и о нем появлялись первые сообщения в прессе, на него обратили внимание активисты Экологической вахты по Северному Кавказу. Один из руководителей этой организации Дмитрий Шевченко рассказал "Настоящему Времени" , как он еще тогда понял, что это объект для тайной жизни охраняемого лица.

— Как вам удалось попасть на территорию? Это было так легко?

— Это было достаточно давно,10 лет назад, и все основные постройки на тот момент на мысе Идокопас уже были. Мы с коллегами, с кубанскими природоохранниками, решили поехать посмотреть, что там происходит на этой территории, потому что при строительстве этого объекта был нанесен значительный ущерб окружающей среде, было вырублено порядка на тот момент 40 гектаров реликтового леса, был изуродован берег. Мы просто решили поехать и посмотреть, что там вообще делается.

Мы достаточно беспроблемно тогда проехали через КПП, который находится в селе Прасковеевка, поднялись на хребет, по которому проложена дорога непосредственно к этому странному серому зданию, которое показано в фильме Навального. И у нас даже было какое-то время, мы подъехали прямо к самому дворцу. Было какое-то время выйти осмотреться и даже сделать несколько фотографий.

Эта наша прогулка продолжалась недолго. После того как я зашел с тыла этого дворца, причем обратил внимание, что если напротив парадного входа лес был вырублен полностью и заменен на декоративный парк, то со стороны моря, что меня удивило, лес не трогали. Если была задача действительно сделать помпезный дворец а-ля Петергоф, наверное, сделали бы какой-то спуск к морю или хотя бы какой-то сделали вид. Но здесь задача была в другом. Это, конечно, никакой не публичный дворец, это просто такое частное имение для одного-единственного человека. Задача была, наоборот, скрыть этот объект, чтобы его, в частности, не было видно с моря.

Буквально через 20-25 минут нашей прогулки к нам подбежали двое мужчин в камуфляжной форме, они представились сотрудниками ФСО – они этого не скрывали – и сказали, что здесь нельзя вести никакую съемку и вообще находиться здесь нельзя, и [спросили], как мы вообще сюда попали. Что самое интересное, нас сопроводили к нашей машине, после чего сотрудники ФСО устранились и больше с нами особо в контакт не вступали, но зато прибежали сотрудники частного охранного предприятия, прибежал какой-то странный человек, иностранец, который руководил этим частным охранным предприятием.

Одна из интересных ярких деталей, которая меня тогда впечатлила, – это обилие иностранцев среди начальственного состава этой стройки, потому что мы сначала пообщались с человеком, который подошел к нам и сказал, что мы здесь находимся незаконно. Он говорил по-русски, но с итальянским акцентом. А затем, когда уже начались действия по отношению к нам со стороны сотрудников частного охранного предприятия, то руководил всей этой спецоперацией выходец одной из балканских стран – серб, насколько мы тогда поняли.

— И больше всего вас удивил прозрачный стеклянный бассейн на территории дворца?

— Там много что удивило. Как раз в фильме Алексея Навального есть как минимум три моих фотографии, которые мне тогда удалось сделать, – это ворота с золоченым орлом, это так называемая аквадискотека, а со стороны аквадискотеки обустроен выход из бассейна. Бассейн отделен от улицы большой прозрачной стеной, на тот момент там уже плескалась вода, видно было, что бассейн используется. Я еще тогда удивился, поскольку мы там были зимой, сколько же нужно ресурсов для того, чтобы как минимум отапливать это помещение, чтобы подогревать воду и так далее. Это было удивительно. Явно, что это все стоит очень недешево.

— Вы наверняка общались с местными жителями. Они знают, что это за дворец? Какая у них реакция?

— Конечно, знают. Там шила в мешке не утаишь. Причем многие жители Геленджика работали на тех или иных работах на территории этого дворца. Работы там особо нет, и кто-то устраивался туда работать озеленителями или еще кем-то. Естественно, они рассказывают, где они работают, этого никто особо не скрывал. Это один момент.

Второй момент. Наши органы – пограничники, Федеральная служба охраны – сделали все, чтобы об этом объекте знала вся страна. Они просто взяли и перекрыли берег по обе стороны от дворца. Кусок берега оказался вообще закрыт для прохода людей. Собственно, все люди, которые туда приезжают на отдых, в ту же самую Прасковеевку, у них возникает вопрос: "А почему мы не можем ходить в ту сторону?" Собственно, пограничники им все рассказывают, что это государственный объект, что ходить там нельзя по соображениям безопасности – и вообще, "отошли бы вы от забора подальше".

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