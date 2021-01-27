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В Китае оцифруют носы всех собак
Источник материала: Хартия'97
В Китае оцифруют носы всех собак
Новая мера поможет найти животных, если они потеряются.
В китайском городе Ханчжоу ввели систему распознавания собак по их носам. Так надеются отслеживать утерянных домашних любимцев, пишет
Владельцы собак должны загрузить специальное приложение, что принадлежит корпорации Alibaba, и сфотографировать нос животного. После этого животное получит цифровое удостоверение. Собаку зарегистрируют в базе и впоследствии правоохранители смогут ее идентифицировать, например, если она потеряется.
Сейчас хозяева рассказывают, что очень сложно сделать качественное изображение, потому что животные постоянно двигаются и фото получаются нечеткие. К тому же нос собаки нужно сфотографировать с разных сторон.
Отпечаток носа у животного так же уникален и никогда не меняется, как отпечатки пальцев у человека. По мнению авторов идеи, регистрация животных с помощью фото их носа безопаснее, чем идентификация по чипу, поскольку уменьшает риск травмирования.
В то же время технология предназначена только для носов собак, потому что, по словам разработчиков, нос кошек очень трудно отсканировать.
По оценкам городской администрации, в Ханчжоу живет 100 тысяч собак, и значительная часть из них не зарегистрирована. Местные власти надеются, что цифровые удостоверения позволят им быстрее находить потерянных животных, а также наказывать недобросовестных хозяев.
Похожее приложение для распознавания животных работает в американском городе Балтимор. Finding Rover полностью анализирует фото мордочки животного и сопоставляет его с другими фото в базе. Программу используют для поиска утерянных кошек и собак.
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Новая мера поможет найти животных, если они потеряются.
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