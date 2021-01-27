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Рубль снова ослаб ко всем валютам корзины
Источник материала: Хартия'97
Рубль снова ослаб ко всем валютам корзины
Какие курсы установили банки?
Белорусский рубль на сегодняшних торгах 27 января ослаб ко всем основным валютам корзины.
Евро сегодня вырос на 0,26% или 0,8 копейки до 3,1368 рубля.
Доллар подорожал на 0,14% или на 0,36 копейки до 2,5818 рубля.
Российский рубль прибавил 0,77% или 2,64 копейки. За 100 российских рублей сегодня давали 3,4399 белорусского рубля.
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Какие курсы установили банки?
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