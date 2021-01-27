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Минск и Москва согласовали продажу белорусских нефтепродуктов через российские порты

27.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минск и Москва согласовали продажу белорусских нефтепродуктов через российские порты

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  • 27.01.2021, 13:38
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Минск и Москва согласовали продажу белорусских нефтепродуктов через российские порты

Белорусские нефтепродукты рискуют потерять конкурентоспособность.

Правительство России поручило Министерству транспорта провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через порты РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра России Михаил Мишустин 25 января, пишет tut.by.

Проект соглашения подразумевает объемы бензина и темных нефтепродуктов в 9,8 млн тонн в 2021-2023 годах. В год Беларусь может поставлять через российский порты 3−3,5 млн тонн нефтепродуктов. При этом на 2021 год имеется договоренность о перевалке 2 млн тонн бензина, мазута, газойля и масла.

Документ предполагает заключение контрактов take-or-pay («бери или плати») на перевалку в портах РФ. В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то морской терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом. РЖД и БелЖД установят свои скидки к тарифам.

По предварительным оценкам российского Минэнерго, порты Ленобласти могут обеспечить транзит 4−6 млн тонн в год белорусских нефтепродуктов. Вскоре после таких официальных заявлений в порт Усть-Луги было поставлено для дальнейшего экспорта две партии белорусского бензина: около 29 тыс. тонн — в октябре и 4 тыс. тонн — в ноябре. Но, по данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы оказалась примерно на 10−15 долларов за тонну ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.

Россия не спешила идти навстречу Беларуси и предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что «Российские железные дороги» уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.

Независимые эксперты критикуют это решение и считают, что белорусские нефтепродукты рискуют потерять конкурентоспособность из-за дополнительных логистических издержек.

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Теги: Минск
 
 
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