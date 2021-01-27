Источник материала: Хартия'97

АР: Путин просил о разговоре с Байденом 7 27.01.2021, 13:29

1,819

фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Президент США согласился только после консультаций с европейскими союзниками.

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоялся по инициативе Кремля, сообщает AP со ссылкой на свои источники.

По словам информированного собеседника, Москва на прошлой неделе обратилась к Белому дому с просьбой о беседе.

«Байден согласился, но он хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал», — сообщает агентство.

В частности, Байден перед разговором с Путиным позвонил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы заверить США в приверженности альянсу, который был основан десятки лет назад как оплот против российской агрессии.

По словам официальных лиц, Байден сказал Путину, что США будут защищаться и предпримут меры, которые могут включать дальнейшие санкции против Москвы.

26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.

Лидеры обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.

Во время разговора американский президент подчеркнул, что США будут «твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России».

Байден также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .