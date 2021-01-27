«Я видела Сашину дочь, а Саша – нет». Тихановская рассказала, как живет семья Василевича

Источник материала: KYKY

Уже пять месяцев наш соучредитель Саша Василевич находится за решеткой по надуманному делу в статусе политзаключенного. Нет так давно Светлана Тихановская встретилась с его женой, руководителем агентства Red Graphic Надей Зеленковой в Таллине. А сегодня Тихановская написала очень трогательный пост о Саше, ее встрече с Надей о том, какого это – вынужденно жить без дорогого тебе человека.

«Ровно пять месяцев в тюрьме сидит Александр Василевич – бизнесмен, владелец рекламного агентства, соучредитель медиа The Village Беларусь и KYKY и галереи современного искусства.

Летом Александр был волонтером в штабе Бабарико. В первый раз его задержали, когда он пришел подать ходатайство за Виктора в КГБ. Без объяснений его просто вывели в автозак, дали сутки – и он вышел на свободу только спустя две недели. В конце августа к нему ворвались люди из ДФР. Они проводили обыски в офисах, домах сотрудников, вызывали людей на допросы. Жена Саши – Надежда Зеленкова – тоже прошла через всё это. Как и Саша, она стала подозреваемой по уголовному делу. Видимо, только из-за беременности ее не посадили за решетку.

Все эти пять месяцев бизнесы Александра борются за выживание, сайты изданий заблокированы, галерея была вынуждена закрыться. Но главное – за это время у него родилась вторая дочь. Я видела ее, когда встретилась с Надеждой в Таллинне. Я видела Сашину дочь, а Саша – нет. Он сейчас сидит в тюремной камере и болеет ковидом. Ему практически не передают лекарства и не оказывают медицинскую помощь. К нему не пускают адвоката, письма от него приходят очень редко.

Надя рассказывает, что она продолжает делать всё, чтобы освободить своего мужа.

Я хорошо знаю, насколько это сложно – находить силы на борьбу, когда ты в чужой стране с двумя детьми и рядом нет того, с кем раньше ты делил все заботы и радости.

Но я также знаю, что тысячи беларусов сейчас ждут освобождения родных, – и это главная причина, по которой мы не можем отступить и продолжаем требовать свободы всех политзаключённых без каких-либо условий.

Надежда говорит, что Саша очень любит читать – и добавляет, что теперь особенно любит читать письма. Поэтому я призываю всех вас: пишите письма Александру и другим политзаключённым. Они должны знать, что мы делаем всё, чтобы они вернулись домой.

Не забывайте про сайт http://politzek.me , где вы найдёте всех политзаключённых и их данные, необходимые для письма. А ресурс http://vkletochku.org поможет отправить письмо анонимно и из-за границы».

«Саша должен быть на свободе без условий». Пост Нади Зеленковой

Надя сегодня тоже написала очень трогательный пост . Мы хотим и его процитировать: «Никогда раньше настолько часто не определяла себя через Сашу. Я очень давно его жена, но за эти 5 месяцев я не только постоянно называю себя при знакомстве с людьми женой Саши Васильевича, но и делаю то, что в другой ситуации делал бы он.



Я встречалась с женой политического заключенного. Светлана Тихановская говорила еще и о том, что бессмысленно садить людей: на их место приходит множество других. Заключение Саши изменило жизнь и работу многих людей, и всеми нами Саша очень гордится.

Процитирую Максима Знака: «Нельзя закрыть Сашу в тюрьме, потому что он в каждом из нас. Чем скорее они поймут, что это бессмысленно, тем скорее закончится эта нелепая агония». Саша, как и сотни других людей, должен быть на свободе без условий. Просто потому, что невинные люди не должны сидеть в тюрьме».