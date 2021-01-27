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«Я видела Сашину дочь, а Саша – нет». Тихановская рассказала, как живет семья Василевича
Источник материала: KYKY>
Уже пять месяцев наш соучредитель Саша Василевич находится за решеткой по надуманному делу в статусе политзаключенного. Нет так давно Светлана Тихановская встретилась с его женой, руководителем агентства Red Graphic Надей Зеленковой в Таллине. А сегодня Тихановская
«Ровно пять месяцев в тюрьме сидит Александр Василевич – бизнесмен, владелец рекламного агентства, соучредитель медиа The Village Беларусь и KYKY и галереи современного искусства.
Летом Александр был волонтером в штабе Бабарико. В первый раз его задержали, когда он пришел подать ходатайство за Виктора в КГБ. Без объяснений его просто вывели в автозак, дали сутки – и он вышел на свободу только спустя две недели. В конце августа к нему ворвались люди из ДФР. Они проводили обыски в офисах, домах сотрудников, вызывали людей на допросы. Жена Саши – Надежда Зеленкова – тоже прошла через всё это. Как и Саша, она стала подозреваемой по уголовному делу. Видимо, только из-за беременности ее не посадили за решетку.
Все эти пять месяцев бизнесы Александра борются за выживание, сайты изданий заблокированы, галерея была вынуждена закрыться. Но главное – за это время у него родилась вторая дочь. Я видела ее, когда встретилась с Надеждой в Таллинне. Я видела Сашину дочь, а Саша – нет. Он сейчас сидит в тюремной камере и болеет ковидом. Ему практически не передают лекарства и не оказывают медицинскую помощь. К нему не пускают адвоката, письма от него приходят очень редко.
Надя рассказывает, что она продолжает делать всё, чтобы освободить своего мужа.
Но я также знаю, что тысячи беларусов сейчас ждут освобождения родных, – и это главная причина, по которой мы не можем отступить и продолжаем требовать свободы всех политзаключённых без каких-либо условий.
Надежда говорит, что Саша очень любит читать – и добавляет, что теперь особенно любит читать письма. Поэтому я призываю всех вас: пишите письма Александру и другим политзаключённым. Они должны знать, что мы делаем всё, чтобы они вернулись домой.
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«Саша должен быть на свободе без условий». Пост Нади Зеленковой
Надя сегодня тоже написала очень трогательный
Процитирую Максима Знака: «Нельзя закрыть Сашу в тюрьме, потому что он в каждом из нас. Чем скорее они поймут, что это бессмысленно, тем скорее закончится эта нелепая агония». Саша, как и сотни других людей, должен быть на свободе без условий. Просто потому, что невинные люди не должны сидеть в тюрьме».
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Уже пять месяцев наш соучредитель Саша Василевич находится за решеткой по надуманному делу в статусе политзаключенного. Нет так давно Светлана Тихановская...
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