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Политолог о продлении ДСНВ: это возврат к нормальности после зигзага Трампа
27.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Алексей Никольский
"С этой точки зрения этот договор для США является важным элементом контроля над вооружениями, а вся администрация Байдена и сам лично Байден подчеркивал идею о том, что необходимо сохранить по крайней мере какие-то очень важные элементы в режиме контроля над вооружениями, уничтоженные его предшественником", ― отметил Сидоров.
Договор о СНВ-3 является "последним краеугольным камнем стратегичествой стабильности", подчеркнул политический эксперт, по его мнению, "Байден очень хочет подчеркнуть, что идет возвращение к нормальности после зигзага Трампа, США возвращаются на прежний обдуманный курс дипломатии".
"Этот договор является еще и символом, но с другой стороны он действительно работает и обеспечивает по крайней мере последние 10 лет сохранение определенного паритета в стратегических наступательных вооружениях между США и Россией", ―резюмировал эксперт.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Напомним, ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
По заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, договор продлен на пять лет без предварительных условий и дополнений, как того предлагала Москва. Принятое решение о продлении договора замглавы российского МИД назвал обоюдовыгодным, Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о продлении ДСНВ.
Накануне состоялся первый
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Договор о СНВ-3, о продлении которого накануне договорились Москва и Вашингтон, это "краеугольный камень стратегической стабильности" в отношениях двух...
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