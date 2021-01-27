Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог о продлении ДСНВ: это возврат к нормальности после зигзага Трампа

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) соответствует интересам США и кроме того дает возможность параллельно провести с Россией переговоры по тем видам вооружений, которыми США пока не обладают, включая, например, гиперзвук, отметил собеседник радио Sputnik.

"С этой точки зрения этот договор для США является важным элементом контроля над вооружениями, а вся администрация Байдена и сам лично Байден подчеркивал идею о том, что необходимо сохранить по крайней мере какие-то очень важные элементы в режиме контроля над вооружениями, уничтоженные его предшественником", ― отметил Сидоров.

Договор о СНВ-3 является "последним краеугольным камнем стратегичествой стабильности", подчеркнул политический эксперт, по его мнению, "Байден очень хочет подчеркнуть, что идет возвращение к нормальности после зигзага Трампа, США возвращаются на прежний обдуманный курс дипломатии".

"Этот договор является еще и символом, но с другой стороны он действительно работает и обеспечивает по крайней мере последние 10 лет сохранение определенного паритета в стратегических наступательных вооружениях между США и Россией", ―резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, договор продлен на пять лет без предварительных условий и дополнений, как того предлагала Москва. Принятое решение о продлении договора замглавы российского МИД назвал обоюдовыгодным, Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о продлении ДСНВ.

Накануне состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина с недавно вступившим в должность американским лидером Джозефом Байденом. Одной из тем которого стала договоренность о продлении ДСНВ, оба лидера выразили удовлетворение по этому поводу. В Кремле беседу в целом оценили как деловую и откровенную, там также отметили, что президенты договорились поддерживать контакты.

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