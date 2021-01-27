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Немецкие ученые раскрыли секрет, как есть углеводы и не толстеть

27.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Немецкие ученые раскрыли простой способ сохранения стройности: хитрый трюк был опубликован в книге нутрициолога Карстена Лекутат - "Одно яблоко сделает вас здоровым, а три приведут к ожирению печени".

© CC0 / Pixabay / JESHOOTS-com
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Зачастую причиной набора веса может стать переизбыток углеводов в рационе. Простые углеводы напрямую связаны с выработкой инсулина, а их обилие заставляет хотеть есть снова и снова. Но недавно ученые решили разорвать этот "порочный круг" и провели эксперимент, результаты которого подтвердили: углеводы могут не вредить фигуре, но только при одном условии.

Нутрициолог Картен Лекутат в своей новой книге рассказал про интересный эксперимент: ученый провел исследование о влиянии мармеладных мишек на уровень глюкозы в крови человека.

Оказалось, что в обычных условиях углеводные сладости вели к резкому скачку сахара и чувству голода после перекуса. В следующий раз доктор изменил условия исследования: перед поеданием мармелада, он дал испытуемым пару кусочков сыра, а затем такую же порцию "мишек", как и в первый раз. В результате необычного эксперимента, уровень глюкозы в крови остался практически неизменным, а чувство голода не возникало в течении нескольких часов после.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что одни питательные вещества могут менять свойства других - белок влияет на углеводы. И если вы решили "сорваться" и съесть пиццу или парочку зефирок, то съешьте предварительно порцию белка - творог, сыр или греческий йогурт.

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Новое интригующее исследование известного нутрициолога из Германии было опубликовано в сети и порадовало всех, кто хочет сохранить фигуру.
 
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