Гродно завалило снегом: такого горожане не видели 40 лет – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Циклон "Ларс" принес в Гродно непривычно большое количество снега , который без перерывов шел практически двое суток – с вечера понедельника и до утра среды. В областном центре замело дороги, дворы и машины. Второй день подряд в часы пик "Яндекс оценивает" пробки в городе на 10 баллов, коммунальщики не успевают расчищать дороги, а машины и городской транспорт периодически вязнут в снежной каше.

Гродненским водителям пришлось в срочном порядке искать лопаты, чтобы утром перед работой и вечером после работы откапывать заметенные снегом машины. Не успевают расчищать дорожки и дворники. Теперь в большинстве спальных районов вместо тротуаров – протоптанные тропинки, а вместо лестниц – снежные горки. Там же, где успели поработать дворники – вдоль дорожек вырастают метровые сугробы. Непросто приходится и пешеходам, которым приходится обходить залежи снега и перепрыгивать снежно-соляную кашу, чтобы зайти в автобус или троллейбус.

В последний раз такое количество снега в Гродно было чуть более 40 лет назад. В конце января 1979 года высота снежного покрова в областном центе составляла 40 сантиметров. На утро 27 января 2021 года в Гродно высота снежного покрова достигла 28 сантиметров, хотя утром понедельника составляла менее чем полсантиметра. В районе Гродненского аэропорта возле деревни Обухово высота снежного покрова составляет 42 сантиметра, в десять раз больше, чем два дня назад. Только за вторник в областном центре выпало полторы декадных нормы осадков.

Как отмечают в Гроднооблгидромете, в ближайшие сутки погодные условия в Гродно и области будет определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область. Атмосферное давление будет расти. В Гродно и по большей части территории области в среду 27 января ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

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