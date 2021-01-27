Подарок судьбы или наказание: как сложилась жизнь победителей лотерей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лотерея – самый тривиальный способ моментально стать богатым. Но иногда нежданно-негаданно свалившееся богатство приносит и кучу неприятностей. Как бы там ни было, большие деньги – большие перемены в жизни их владельца.

Sputnik узнал, как фортуна меняет судьбы...

Спускаясь с седьмого неба

Белорусы энергично ловят птицу счастья за хвост. По примерным подсчетам, в республике около 20% жителей активно участвуют в лотереях. В зависимости от вида лотереи каждый четвертый или восьмой билет – выигрышный. Число же существующих у нас в стране подобных игр превысило уже два десятка.

Рекордный белорусский джекпот был зафиксирован в 2019 году: житель Могилева заводчанин Александр смог выиграть 3 млн 973 тыс. 635 рублей ($1,9 млн). Это самый большой выигрыш за 11-летнюю историю существования лотереи в нашей стране.

Как показывает жизнь, неожиданно обрушившееся богатство иной раз для наших сограждан становится тяжелым экзаменом. Состояние первого упоения и экстаза улетучивается, и человек, спустившись с седьмого неба, становится малообщительным и раздражительным. И все из-за чрезмерного интереса к своей персоне.

Во-первых, возникает опасение потерять деньги, ведь в наше время, случается, убивают и за бутылку сорокаградусной. Что уж говорить о миллионах. Во-вторых, на прочность испытываются человеческие взаимоотношения: семейные, дружеские, соседские. Казалось бы крепкая дружба не всегда выдерживает такую проверку, давнишние подруги прекращают даже здороваться, бывает, и семьи разваливаются.

В 2006 году, выиграв джекпот в 110 950 480 рублей и новенький автомобиль "Фольксваген" Touareg, Лариса Ращупкина, жительница Гродно, была безмерно счастлива: "Ведь наконец я смогу осуществить свои мечты, помогу сыновьям".

Устроителям игры она тогда поведала, что такому везению не удивилась, дескать, линии на руке указывали, что в ее жизни непременно произойдет большой выигрыш, какое-то событие, которое перевернет всю ее судьбу.

"Здоровье за деньги не купишь, – услышала я в трубке печальный голос пенсионерки из Гродно. – Многие знакомые на нас обиделись из-за этого выигрыша, и отношения очень испортились. Не хочу об этом говорить".

И это далеко не единственная невеселая история, которую мне случилось услышать. Другие говорят, что лучше бы и совсем не выигрывали. И весьма боятся очередной огласки, поэтому просили ничего о них не писать.

Немало таких, как Александр Николаевич из Брестской области, который после внезапной славы и денег, стремясь не "светиться", поменяли номера всех своих телефонов.

В конце 2005-го, честно выполнив свой воинский долг перед Родиной, он приобрел несколько сотен лотерейных билетов. И выиграл самый крупный джекпот одной из лотерей – почти 220 млн рублей (на тот момент 102 тыс. у.е.).

Птица счастья, выбери меня!

Но есть в такой ситуации и некоторые положительные стороны. Ведь все сразу становится на свои места. Только истинный друг от всего сердца обрадуется вашему счастью. А тех, кто чувствует зависть и перешептывается за глаза, можно без сомнения вычеркивать из списка близких людей. В конце концов, если соседи зеленеют от злости и начинают портить вам жизнь, не проще ли переехать? Тем более что выигранный капитал зачастую позволяет это сделать.

К примеру, Иван Чикун, владелец одного из самых значительных выигрышей в истории белорусских лотерей – 201 703 900 рублей (на тот момент около 94 тыс. у.е.) и 2-комнатной квартиры в Минске – так и сделал, но не из-за надоедливых соседей.

"Почти 20 лет я прожил в общежитиях, поэтому, когда один из двух моих билетов сорвал джекпот, наша семья недолго думала, на что потратить деньги. Я взял отпуск за свой счет и занялся поисками квартиры, – поделился Иван Иванович. – Новый год мы встретили уже в собственной трехкомнатной квартире. Если честно, постоянно покупал несколько билетиков, но о таком выигрыше мог только мечтать, рассчитывал хотя бы на миллион".

Спустя некоторое время он вновь вышел на работу и трудится плиточником-облицовщиком в строительной фирме, так как большая часть выигранных денег уже потрачена. Там же работает и его жена. Хотя финансов для того, чтобы баловать молодую супругу и маленького ребенка походами по магазинам и ресторанам на тот момент еще хватало. Хватило бы еще, по крайней мере, и на приличный автомобиль. При этом Иван Иванович признался, что и в его окружении не все обрадовались его великому везению. Впрочем, в жизнерадостном голосе мужчины по этому поводу слышалась лишь легкая печаль.

Жаль, что людей, которые, выиграв баснословные деньги, остались такими открытыми и коммуникабельными, – единицы. И, к сожалению, много тех, которые радуются горестям других, готовы на подлости и зеленеют от злобы, когда у кого-то происходит радостное событие.

Правда, подобные наблюдения едва ли как-то подействуют на игроков, годами предающихся мечтам стать лотерейными миллионерами. Всякий, кто приобретает лотерейный билет, убежден, что он-то не пропустит свою удачу, и мысленно представляет, какого цвета будет его новый "кадиллак" и сколько спален лучше сделать в пятиэтажном особняке.

Невыдуманные истории

Свой выигрыш – "Мазду" – житель города Витебска Владимир Яковлевич думал продать безотлагательно, но когда увидел автомобиль, передумал. По дороге домой новехонькая машина попала в… аварию. Но фортуна подкинула огорченному витебчанину еще один приятный сюрприз. Мужчина, купивший разбитую автомашину, предложил ему потом превосходную работу с высоким заработком.

Многодетная семья из Минска выигрывала не однажды: первый раз – крупный денежный приз, а второй раз – автомашину "Шевроле – Нива".

В России пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая в лотерею 506 млн рублей ($8,5 млн) в 2017 году, торговала пирожками. Собственную выпечку она почти каждый день возила на автостанцию на велосипеде. И вот удача ей улыбнулась!

Часть средств она пожертвовала церкви, а на оставшиеся – отремонтировала дом и купила мужу внедорожник. Сама Наталья после выигрыша не очерствела, помогает людям – дала соседке денег на операцию для мужа, больного онкологией.

А как у них?

В США счастливчик из Южной Каролины сорвал джекпот размером в $1,6 миллиарда. Для сравнения, это треть золотовалютных резервов Беларуси в лучшие годы.

В Европе наибольший джекпот составил €190 млн, и его выигрывали дважды. В 2012 г. обладателями этой суммы стали Адриан и Джиллиан Бэйфорд из Великобритании. Семья бывшего почтальона распалась через 15 месяцев после этого. В 2014 г. выигрышную комбинацию угадал житель Португалии.

Такое ощущение, что страсть к лотереям овладела всем обществом. И не мудрено! Истратив доллар-два, отдельные везунчики на Западе становятся миллионерами. Как, в частности, обладатель счастливого билета американской лотереи "Powerball" Джек Уиттакер, который аккурат на Рождество 2002 года выиграл около $315 млн. Поначалу счастье обычного электромонтера было безмерным, а спустя год белая полоса жизни поменялась на черную и последовала вереница неприятных событий.

Из автомобиля новоиспеченного мультимиллионера, припаркованного у стриптиз-клуба, пропало $550 тысяч. Затем был обворован дом Уиттакера, к тому же там обнаружили тело 18-летнего бойфренда его внучки, умершего от большой дозы наркотиков. Далее американец стал ответчиком по пяти судебным заявлениям. Кроме того, его дважды уличили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, за что суд обязал Джека Уиттакера посещать заседания общества анонимных алкоголиков. Во время слушания последнего судебного дела Джек заявил, что кто-то в течение сентября 2006 года обналичил его чеки в 12 отделениях банка и на сегодняшний день он полностью на мели. Так что хеппи-эндом эта нашумевшая история, увы, так и не закончилась.

Сколько надо для счастья?

В Англии, занимаясь поиском ответа на вопрос, сколько надо выиграть в лотерею, чтобы счастье от выигрыша было довольно продолжительным, сделали интересный вывод. Оказывается, сумма выигрыша не обязательно должна быть гигантской. Выигрыш от $2 тысяч до $225 тысяч может оказать ощутимое и долговременное воздействие на победителя лотереи. Примерно через два года после улыбки фортуны такой человек все еще чувствует себя удовлетворенным. Этот показатель счастья на 10% выше, нежели у людей, выигравших маленькую сумму. Спустя 5 лет в эмоциональном плане все возвращается на круги своя, и человеку начинают докучать те же проблемы, что и раньше.

Когда на Западе стали статистически отслеживать судьбы победителей лотерей (речь идет о выигрышах в миллионы долларов и евро), то выяснилось, что 70% из них рано или поздно остаются ни с чем. А 30% становятся полными банкротами, то есть остаются еще кому-то должны…

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