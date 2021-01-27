Лучшая из белорусок заняла 52-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

Источник материала: Tut.by

В польском городе Душники-Здруй с индивидуальной гонки у женщин начался сегодня открытый чемпионат Европы по биатлону. Большинство сборных прислали на соревнования резервные составы.



Фото: Дарья Бурякина

В первой гонке победу праздновала полька Моника Хойниш (0+1+0+0), которая на две секунды опередила украинку Анастасию Меркушину (0+0+0+0). Третьей стала россиянка Лариса Куклина (0+0+1+0).

Беларусь представляли Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова. Кручинкина (1+1+2+1) стала 52-й, Сабитова (1+0+1+1) - 68-й.

Позже пройдет мужская индивидуальная гонка. Беларусь представят Роман Елетнов, Виктор Кривко, Егор Казаринов и Илья Алексеенко.