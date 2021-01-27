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Пять минут отборной ностальгии. Пройдите тест по сериалу «Клон», ему в этом году 20 лет
Источник материала: Tut.by
В свое время сериал «Клон» был очень популярен. Он заставлял бросать все дела, потому что не следить за бразильской мелодрамой было почти невозможно. В этом году исполняется 20 лет с момента его выхода. AFISHA.TUT.BY подготовила ностальгический тест без сложных вопросов, чтобы на пять минут вернуть вас в события 2001 года, которые разворачивались на экранах ваших телевизоров.
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В свое время сериал «Клон» был очень популярен. AFISHA.TUT.BY подготовила ностальгический тест без сложных вопросов, чтобы на пять минут вернуть вас в события 2001 года,...
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