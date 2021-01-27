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BMW завершает тесты электрического седана i4

27.01.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания BMW продолжает работу над расширением гаммы электромобилей: вслед за кроссовером iX баварцы готовят к дебюту седан i4.


Фотографии этого электрокара в камуфляже BMW публиковала еще в 2019 году, а теперь — очередная порция снимков, но уже с серии финальных испытаний. Кроме того, на i4 можно посмотреть и в движении — наряду с фотографиями обнародован официальный видеоролик, в котором предсерийный электромобиль все еще обклеен камуфляжной пленкой.


Всеми характеристиками i4 компания делиться не спешит, ограничившись обещанием сделать фамильную настройку шасси и управляемости. Ранее разработчики заявили, что топ-версия i4 получит пару электродвигателей суммарной мощностью 530 л. с. и тяговую батарею массой 550 кг и емкостью 80 кВтч. Разгон до «сотни» у полноприводного седана займет 4 секунды, а пробег на одной зарядке — 600 км по циклу WLTP.


Как сообщает издание Auto Motor und Sport, в гамме i4 будут и более простые версии с задним приводом и одним электромотором — мощностью около 280 л. с. у i435 и 330 л. с. на i440.


Премьера i4 должна состояться через несколько месяцев, а к дилерам товарные седаны начнут поступать до конца года.

 
 
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Компания BMW продолжает работу над расширением гаммы электромобилей - вслед за кроссовером iX баварцы готовят к дебюту седан i4.
 
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