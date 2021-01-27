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BMW завершает тесты электрического седана i4
Источник материала: Tut.by
Компания BMW продолжает работу над расширением гаммы электромобилей: вслед за
Всеми характеристиками i4 компания делиться не спешит, ограничившись обещанием сделать фамильную настройку шасси и управляемости. Ранее разработчики заявили, что топ-версия i4 получит пару электродвигателей суммарной мощностью 530 л. с. и тяговую батарею массой 550 кг и емкостью 80 кВтч. Разгон до «сотни» у полноприводного седана займет 4 секунды, а пробег на одной зарядке — 600 км по циклу WLTP.
Как сообщает издание
Премьера i4 должна состояться через несколько месяцев, а к дилерам товарные седаны начнут поступать до конца года.
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Компания BMW продолжает работу над расширением гаммы электромобилей - вслед за кроссовером iX баварцы готовят к дебюту седан i4.
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