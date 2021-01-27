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Отбор на конкурс «Мистер Могилев» пройдет 5 февраля. Не хотите попробовать?

27.01.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкурс «Мистер Могилев — 2021» собираются провести 19 февраля и объявили набор участников. Предварительный отбор пройдет 5 февраля, сообщается на сайте управления культуры Могилевского горисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Комков

Заявки на участие в конкурсе принимают до 1 февраля. На отбор ждут активных жителей Могилева и Могилевской области в возрасте от 18 до 30 лет ростом от 170 до 185 см. Основные критерии оценки: внешние данные, артистичность, творческие способности, умение проявить индивидуальность, харизму и привлекательность.

Заявки ждут в электронном виде на почту gckmog@mail.ru или по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 34, индекс 212 030. К заявке-анкете следует приложить портфолио — не менее 4−5 фотографий в хорошем качестве. Если фото в распечатанном виде, то их размер должен быть не менее 10×15 см.

Среди участников будут отобраны 7 финалистов, которые 19 февраля на сцене городского Центра культуры и досуга поборются за титул «Мистер Могилев — 2021». Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8 0222) 42−93−38.

Увидеть сам конкурс будет стоить 5 рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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