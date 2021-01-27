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Дизайнер показала, как из бытовки сделать уютный дачный домик. И всего за четыре тысячи долларов

27.01.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дачный сезон — не за горами. Пришло время подумать не только о будущей рассаде, но и о благоустройстве дачного домика. О том, как из обычной бытовки сделать красивое и уютное жилище и при этом не разориться, рассказал Elle Decoration.


Фото: elledecoration.ru

Как только началась пандемия и всех посадили по домам, дизайнер Аида Беглова поняла, что срочно нужна дача. После долгих поисков девушка нашла милый участок площадью 10 соток с шикарными елками на юге Санкт-Петербурга. Следом встал вопрос, что с этим добром делать: участок — это, конечно, хорошо, но и переночевать хочется, да негде.


Фото: elledecoration.ru

— В голове были мечты об огромном доме, а денег хватало лишь на сарай. И тут пришла спонтанная идея: а что, если из обычной строительной бытовки сделать нанодом? Нам понадобилось немного фантазии, чуточку креатива и щепотка любви — и обычная бытовка превратилась в уютный домик со шведскими мотивами. На весь проект было потрачено меньше четырех тысяч долларов.


Фото: elledecoration.ru

О бытовке. Чтобы найти хорошую бытовку, пришлось изрядно повозиться, потому что производителей много, но качество продукции чаще всего хуже некуда. В итоге дизайнер нашла фирму, которая не только собирает дома, но и была готова построить бытовку по проекту девушки.

— Выбор размеров перевозимых бытовок ограничен. Стандартные габариты: 2,3 метра в ширину и 7 метров в длину, итого — 14 кв. м общей площади. Приложив немало усилий, я сделала планировку, которая удобна для летнего проживания семьи из трех человек, на 10 кв. м. Остальная площадь ушла на хозблок и веранду.

Фото: elledecoration.ru
Фото: elledecoration.ru

О планировке. При проектировании домика дизайнеру было важно сделать небольшую веранду, где вечером можно посидеть при свете фонарей с чашечкой ароматного чая, укутавшись в теплый плед, и отдохнуть от городской суеты. Еще один обязательный пункт — хозяйственный блок с отдельным входом, где будут храниться лопаты и инструменты. Всю эту грязь девушка принципиально не хотела тащить в дом.


Фото: elledecoration.ru

На жилую площадь осталось всего 10 кв. м, и на ней разместилось все необходимое и даже больше: кухня, шкаф, комод, обеденный стол, двухэтажная кровать, прикроватная тумба. Еще и место свободное есть — можно для гостей раскладушку поставить.

— Чтобы сэкономить место, мы сделали двухэтажную кровать. К тому же она очень понравилась ребенку. Я даже себя в детстве вспомнила, как мечтала о втором ярусе. Вот и реализовала свои детские фантазии. Еще одна фишка интерьера — складные стулья и стол. Нужно разместить гостей или освободить зону для игр ребенка? Не проблема! За три минуты складываем мебель и освобождаем большое пространство в центре нанодомика.


Фото: elledecoration.ru

Об интерьере. Дизайнер хотела создать уютный и недорогой, но при этом эффектный интерьер. Микс сканди, бохо и датского хюгге оказался лучшим решением для этого дома.

— Я выкрасила стены в белый цвет, который служит фоном для многочисленного декора. Цветовые блоки черного и серого цветов подчеркивают зоны кухни и спальни. Мы уделили много внимания свету: он должен быть приглушенным и локальным. Ведь именно в мягком освещении мы чувствуем себя комфортно.


Фото: elledecoration.ru

Бюджет был скромным, поэтому часть мебели сделали своими руками. К примеру, кровать обошлась в 40 долларов и два дня работы — это гордость семьи.

— Второй этаж получился крепким. Он выдерживает не только ребенка, но и нас вдвоем. Все намертво закреплено. На этом мы не остановились, следом собрали кухню и шкаф. Столешницу я купила в ближайшем строймаркете и долго ее «состаривала»: миксовала лаки, делала брашировку. А вместо нижних фасадов повесила льняную шторку. Эту идею позаимствовала из времен СССР, примерно так же было сделано на даче у моей бабушки.

Фото: elledecoration.ru
Фото: elledecoration.ru

Под раздачу попала и старая табуретка: ее дизайнер перекрасила с помощью аэрозольной краски, а кисточкой сделала орнамент в виде гороха. Так она превратилась в прикроватный столик. Остальную мебель купили в ИКЕА.

— Комод, полки на кухне, стулья и стол — все оттуда. Максимально бюджетно, легко перевозимо, и дизайн меня полностью устраивает. Ну и самое главное — легко собрать самим, почти как конструктор LEGO для взрослых.


Фото: elledecoration.ru

О декоре. Именно благодаря мелочам появляется ощущение уюта и тепла, так что декору было уделено больше всего внимания. Предметы в основном заказывали в H&M Home, ИКЕА и на AliExpress.


Фото: elledecoration.ru

— Дав волю фантазии, я сочетала современные детали и ретромотивы. Иногда боялась переборщить, но мне помогал интерьерный стилист. Декор проходил жесткий фейсконтроль: сначала по цене, потом по качеству, далее по стилю. И теперь я точно могу сказать — необязательно обладать большим бюджетом, чтобы сделать свой дом уютным. Проверено на себе!


Фото: elledecoration.ru

Смета. Если перевести в белорусскую валюту, то за бытовку дизайнер заплатила около 1200 рублей. Стоимость свай составила 240 долларов. За предметы декора отдали где-то 330 долларов. Итого: летний домик обошелся меньше чем в четыре тысячи долларов (в сумму также вошла стоимость отделочных материалов, подключение к электросетям, бытовой техники, мебели и сантехники).


Фото: elledecoration.ru

 
 
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