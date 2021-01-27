Конфликт в столичной маршрутке. Водитель хотел высадить пассажира из-за неприятного запаха

Источник материала: Tut.by

В столичной маршрутке водитель хотел высадить из салона мужчину из-за непонятного резкого запаха, который от него исходил. Впрочем, остальные пассажиры на посторонний запах не жаловались. «Пахучий» мужчина выходить отказался и доехал до нужной ему остановки. Об инциденте AUTO.TUT.BY сообщили читатель, который снял конфликт на видео.

Вечером в понедельник, 25 января, Иван ехал из Зеленого Луга на маршрутке № 1191 «Экспобел» — Сухарево-6. Парень рассказал, что людей в салоне было немного — человека три-четыре. На остановке «Калиновского» в микроавтобус зашел мужчина, оплатил проезд и сел на свободное место. От водителя его отделял ряд сидений.

— Мы проехали еще одну остановку, как вдруг водитель заявил этому мужчине, что ему неприятно и некомфортно находиться рядом с ним, мол, от него плохо пахнет и поэтому ему надо выйти. Что за запах почувствовал водитель, он не сказал, — поделился подробностями Иван.

Иван уверяет: мужчина-пассажир вел себя нормально, не был пьян, да и никакого сильного запаха от него не было, разве что чуть-чуть свежими овощами и фруктами. Этот запах объяснил сам мужчина: сказал, что работает поваром, возможно из-за этого его одежда впитала в себя аромат кухни.

— Видно, пассажир из-за слов водителя был обижен и оскорблен. Это был приезжий человек — он говорил с акцентом. Он вскочил со своего места, волновался, объяснял водителю, что каждый день ездит по этому маршруту и таких претензий раньше никто не предъявлял.

Пассажир «с запахом» отказался выходить, сел обратно на свое место, и по пути они с водителем продолжали спорить. Водитель даже обратился к остальным людям в салоне, чтобы те подтвердили его слова, что от «повара» неприятно пахнет, однако все молчали.

— Через несколько остановок тот мужчина вышел из маршрутки, я поехал дальше, настроение было испорчено этим инцидентом, я не поддерживаю водителя, считаю, что он неправильно себя повел — так нельзя относиться к людям, — считает очевидец.

AUTO.TUT.BY поговорил о происшествии с Евгением, водителем той самой маршрутки.

— Это был уже последний рейс в тот день. Вижу, бежит мужчина, машет руками. Я его подождал, он зашел в машину и сел где-то в середине салона. Отъехал и чувствую неприятный запах. Чем пахло — непонятно, но так резко пахнет, например, мазь Вишневского, — рассказал водитель.

Евгений не отрицает: повернулся к пассажиру и сказал, что ехать с ним из-за запаха некомфортно, попросил покинуть машину и предложил вернуть два рубля за поездку. Пассажир парировал: «Давай сто рублей, тогда выйду». Возвращать деньги не пришлось — пассажир поехал дальше.

Водитель маршрутки объяснил, что очень трепетно относится к состоянию автомобиля, на котором работает. В салоне его буса всегда чисто, пассажирам запрещено есть внутри — об этом даже висит объявление. Евгений отметил, что даже коллегу не пустит внутрь с открытой бутылкой пива. Ну а пьяные в машину даже не зайдут.

— Ну представьте, разве приятно ехать в машине, когда там грязно, вонь? Человек заходит, раскрывает шаурму — и этот запах все чувствуют. Обычно, когда делаю из-за этого пассажирам замечание, то они извиняются и прекращают есть. Люди думают, что все маршрутчики это быдло какое-то и поэтому в их машинах можно делать что угодно. Но это далеко не так.

Отметим, что правила и обязанности перевозчиков и пассажиров регламентируют закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» и Правила автомобильных перевозок пассажиров. В статье 31 этого закона указаны причины, по которым водитель может отказать людям в перевозке. Одна из них — нарушение пассажиром общественного порядка и (или) оскорбление внешним видом пассажира либо его поведением общественной нравственности. Кроме того, людям в транспорте нельзя находиться в одежде или с ручной кладью, загрязняющей одежду пассажиров или салон транспортного средства; они не должны пользоваться аэрозолями в салоне авто, засорять салон, а также нельзя создавать своими действиями, состоянием и поведением неудобств другим пассажирам, водителям и кондукторам.

В ГП «Столичный транспорт и связь» сообщили, что споры, аналогичные тому, который произошел в маршрутке № 1191, происходят нередко. Но жалобы по всем этим случаям разбираются индивидуально, с учетом записей с видеорегистратора и других устройств. Ведь только со слов одной стороны сделать выводы и принять решение невозможно. Порой такие конфликты заканчиваются даже привлечением милиции.