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Sony представила Aplha 1 за $6500 — самую мощную беззеркалку в истории. Она умеет снимать 8K и тридцать 50-Мп фото в секунду (видео)

27.01.2021 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony продолжает заниматься технологическим террором конкурентов на радость своим поклонникам. Компания представила беззеркалку Alpha 1, и это самая технологически продвинутая и инновационная модель не только в ряду Sony, но и среди беззеркальных камер вообще. В Alpha 1 установлен полноформатный BSI CMOS-сенсор EXMOR RS разрешением 50,1 Мп. Он имеет интегрированную память и другой алгоритм аналогово-цифрового преобразования. И это позволяет камере снимать с частотой 30 кадров/c.

Есть ограничения по длине серии, 14-битное считывание возможно только с компрессией RAW, а RAW без сжатия возможен только на съемке 20 кадров/c. А при съемке с механическим затвором максимальная скорость серийной съемки — 10 кадров/c. Длина серии RAW — 155 кадров, JPEG (HEIF) — 165. Sony отмечает, что расчеты следящей фокусировки и экспозиции производятся 120 раз в секунду. Новый механизм затвора с пружиной позволяет синхронизировать вспышку на выдержках до 1/400 или 1/500 в APS-C/Super 35 режиме. Затвору в Sony гарантируют 500 000 срабатываний. Затвор закрывает сенсор при выключении и смене оптики.

Sony представила Aplha 1 за 00 — самую мощную беззеркалку в истории. Она умеет снимать 8K и тридцать 50-Мп фото в секунду (видео)

Cерийная съемка может быть бесшумной, без затемнения экрана во время серии, c подавлением мерцания. OLED-видоискатель разрешением 9,4 Мп может работать на частоте обновления до 240 кадров/c в определенных режимах — это рекорд среди всех камер. Дисплей — наклонный сенсорный.

Sony представила Aplha 1 за 00 — самую мощную беззеркалку в истории. Она умеет снимать 8K и тридцать 50-Мп фото в секунду (видео)

Alpha 1 способна записывать 8K-видеоролики в 10 бит и 4:2:0 при частоте 30 кадров/c, или же 4K-видео в 10 бит и 4:2:2 при частоте 120 кадров/с и с цветопередачей S-Cinetone от кинокамер FX9 и FX6. 4K-видео записываются из оверсемплинга 5.8К. Sony особо отмечает улучшенную конструкцию охлаждения: 8K-ролики можно снимать по 30 минут.

Также в видео добавляются метаданные о работе гироскопа, чтобы облегчить цифровую стабилизацию в редакторе.

Sony обещает 15 ступеней динамического диапазона в фото, а при видеозаписи — больше 15 EV. Рабочий диапазон ISO расширяется до 50—102 400. Стабилизация матрицы и в объективе в сумме позволяет отвоевать 5,5 EV. Камера умеет снимать с биннингом пикселей, обходя алгоритмы демозаики. Максимальное разрешение — 17 280×11 520, может составлять около 200 мегапикселей. Также камера получила улучшенные алгоритмы автофокусировки по глазам людей, животных и птиц. Датчики фазовой фокусировки (759) покрывают 92% поля кадра.

Sony представила Aplha 1 за 00 — самую мощную беззеркалку в истории. Она умеет снимать 8K и тридцать 50-Мп фото в секунду (видео)

Камера получила USB 3.2 Gen2 со скоростью передачи 10 Гбит/c, ускоренный Wi-Fi 802.11ac, Gigabit Ethernet, цифровой аудиоинтерфейс, HDMI. Есть два слота для карт памяти, поддерживаются карты SD и CFExpress Type A. Одного аккумулятора хватит на 563 фотографии, камеру можно заряжать и поддерживать питание через USB. Sony Alpha 1 получила магниевый корпус c пылевлагозащищенной конструкцией, ее вес с батареей — 740 г. Некоторое время назад фотоагентство Associated Press приняло решение о переходе на беззеркальные камеры Sony. Похоже, эти решения начинают обретать под собой твердую почву.

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Sony продолжает заниматься технологическим террором конкурентов на радость своим поклонникам. Компания представила беззеркалку Alpha 1, и это самая технологически...
 
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