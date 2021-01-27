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Еще одна атака на жителей Новой Боровой: молодчики в красно-зеленом наклеивают на стекла госфлаги
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Отметим, молодые люди одеты в спортивную форму с госсимволикой, все отличаются атлетичным телосложением. Наклейки, сделанные своими руками на чужой частной собственности, они фотографируют.
После ситуации в Новой Боровой заметили похожих парней и в Уручье на улице Городецкой, в районе дома № 32, дополняет TUT.BY.
— Шестеро парней в зеленой спортивной форме ходили по двору и снимали ленты с деревьев. Пытались попасть в один из подъездов — наверное, их привлекли три шарика в одном из окон — белый, красный и белый, — рассказали очевидцы.
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После ситуации в Новой Боровой заметили похожих парней и в Уручье на улице Городецкой.
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