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Еще одна атака на жителей Новой Боровой: молодчики в красно-зеленом наклеивают на стекла госфлаги

27.01.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще одна атака на жителей Новой Боровой: молодчики в красно-зеленом наклеивают на стекла госфлаги
Фото из социальных сетей
В минском районе происходит что-то странное. Действия визитеров бурно обсуждается в местном телеграм-чате, пишет TUT.BY.

Отметим, молодые люди одеты в спортивную форму с госсимволикой, все отличаются атлетичным телосложением. Наклейки, сделанные своими руками на чужой частной собственности, они фотографируют.



После ситуации в Новой Боровой заметили похожих парней и в Уручье на улице Городецкой, в районе дома № 32, дополняет TUT.BY.



— Шестеро парней в зеленой спортивной форме ходили по двору и снимали ленты с деревьев. Пытались попасть в один из подъездов — наверное, их привлекли три шарика в одном из окон — белый, красный и белый, — рассказали очевидцы.

 
 
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После ситуации в Новой Боровой заметили похожих парней и в Уручье на улице Городецкой.
 
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