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Политика оказывает всё больше влияния на курс доллара. Рассказываем, почему

27.01.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политика оказывает всё больше влияния на курс доллара. Рассказываем, почему
Иллюстративное фото
В последние несколько месяцев доллар и рубль играют в своеобразную игру на выбивание в достаточно узком коридоре. При этом ни у доллара нет сил, чтобы окончательно раздавить рубль, ни у рубля нет оснований, чтобы переломить ситуацию. Поэтому на первый план начали выходить политические факторы.

Конечно, речь идет о российском рубле, но от него серьезно зависит и курс белорусского рубля. А вот у россиянина в январе что-то не заладилось.

Заключили под стражу Алексея Навального — доллар в РФ начал расти. Прошёл в субботу 23 января протестный митинг — доллар снова прибавил в цене. Позвонил новый президент США Джо Байден президенту РФ Владимиру Путину… доллар начал дешеветь.

Между тем, на выходных в России намечается новая волна протестной активности, и эксперты начинают с опаской говорить, что она способна снова закинуть курс американской валюты вверх. Вопрос только в том, какой будет протестная волна: размером с пятиэтажный дом или похожей на плескание в луже? Посмотрим.

Итак, после звонка Байдена накануне, днем 27 января, в РФ установились следующие курсы валют:

- курс доллара снизился на 59,54 копейки, до 75,04 RUB;

- курс евро ушел вниз на 45,15 копейки до 91,2186 рубля.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 января 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара подрос на 0,0036 (+0,14%), до 2,5818 белорусского рубля;

- курс евро увеличился на 0,0080 (+0,26%), до 3,1368 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0264 (+0,77%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4399 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Конечно, речь идет о российском рубле, но от него серьезно зависит и курс белорусского рубля.
 
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