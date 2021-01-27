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Политика оказывает всё больше влияния на курс доллара. Рассказываем, почему
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Конечно, речь идет о российском рубле, но от него серьезно зависит и курс белорусского рубля. А вот у россиянина в январе что-то не заладилось.
Заключили под стражу Алексея Навального — доллар в РФ начал расти. Прошёл в субботу 23 января протестный митинг — доллар снова прибавил в цене. Позвонил новый президент США Джо Байден президенту РФ Владимиру Путину… доллар начал дешеветь.
Между тем, на выходных в России намечается новая волна протестной активности, и эксперты начинают с опаской говорить, что она способна снова закинуть курс американской валюты вверх. Вопрос только в том, какой будет протестная волна: размером с пятиэтажный дом или похожей на плескание в луже? Посмотрим.
Итак, после звонка Байдена накануне, днем 27 января, в РФ установились следующие курсы валют:
- курс доллара снизился на 59,54 копейки, до 75,04 RUB;
- курс евро ушел вниз на 45,15 копейки до 91,2186 рубля.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 января 2021-го года выглядят следующим образом:
- курс доллара подрос на 0,0036 (+0,14%), до 2,5818 белорусского рубля;
- курс евро увеличился на 0,0080 (+0,26%), до 3,1368 белорусского рубля;
- российский рубль стал дороже на 0,0264 (+0,77%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4399 белорусского рубля, за сотню.
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Конечно, речь идет о российском рубле, но от него серьезно зависит и курс белорусского рубля.
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