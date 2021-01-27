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Несанкционированный пикет? На трассе под Кобином милиция обнаружила цепь снеговиков
Источник материала: Партизан
На трассе под Кобрином милиция заинтересовалась цепью снеговиков.
Интересный видеофакт сняли водители на трассе под Кобрином. Там кто-то выстроил вдоль дороги цепь из снеговиков — и сразу же около этого «несанкционированного мероприятия» появилась милиция, передает
скриншот видео, стоящая на обочине машина справа - милицейская
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На трассе под Кобрином милиция заинтересовалась цепью снеговиков.
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