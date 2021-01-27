ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Несанкционированный пикет? На трассе под Кобином милиция обнаружила цепь снеговиков

27.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На трассе под Кобрином милиция заинтересовалась цепью снеговиков.

Интересный видеофакт сняли водители на трассе под Кобрином. Там кто-то выстроил вдоль дороги цепь из снеговиков — и сразу же около этого «несанкционированного мероприятия» появилась милиция, передает tut.by



скриншот видео, стоящая на обочине машина справа - милицейская
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе под Кобрином милиция заинтересовалась цепью снеговиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшая из белорусок заняла 52-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by