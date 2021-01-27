Неужели? Макей обещает не допустить в Беларуси возрождения неонацизма

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время памятного мероприятия по случаю международного дня памяти жертв холокоста у мемориала "Яма" в Минске в среду.





"Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любым проявлениям этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма.





На этом пути Беларусь открыта к сотрудничеству со всеми государствами, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить мир и стабильность на планете, способствовать формированию устойчивого и толерантного общества", - сказал Макей. Его цитирует госагентство БелТА.





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