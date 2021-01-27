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Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска
Источник материала: Хартия'97
Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска
Он уволен.
На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация отсутствует. Еще в пятницу, 22 января, там стояла фамилия Романовского.
Журналисты пытилсь получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.
— Он был уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе, информация о возбуждении в отношении него уголовного дела не соответствует действительности, — заявили в Генпрокуратуре.
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