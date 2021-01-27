Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли подземных жителей, которые ускоряют глобальное потепление на Земле 27.01.2021, 15:22

Их деятельность высвобождает много углерода.

Американские ученые выяснили, что бактерии вида Pseudomonas aeruginosa в ближайшие годы могут начать быстро разлагать почвенную органику. Углерод, который в результате попадет в атмосферу, дополнительно ускорит глобальное потепление. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Communications .

"Раньше климатологи считали, что органика в глинах сохраняется на многие тысячи лет. Однако мы выяснили, что некоторые ферменты микробов могут высвобождать эти углеводы", – рассказала Джуди Янг, доцент Университета штата Миннесота (США) и один из авторов исследования.

Многие климатологи опасаются, что глобальное потепление радикально изменит планету, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой. В результате могут сместиться климатические пояса, измениться функционирование экосистем, что затронет не только дикую природу, но и среду, которая окружает человека.

В частности, ученые опасаются, что из-за повышения температур изменится жизненный цикл почвенной микрофлоры. Это может негативно повлиять на урожай и ускорить разложение органики в верхних слоях грунта.

Наблюдая за взаимодействием почвенных микробов и различных компонентов грунта, Янг и ее коллеги обнаружили, что в ближайшее время разложение органики в почве может ускориться еще больше. На такой вывод их навело исследование частиц глины, которые ранее считались "несъедобными" для большинства представителей микрофлоры грунта.

Ученые работали с бактериями вида Pseudomonas aeruginosa – одними из самых распространенных представителей почвенной микрофлоры. Первые опыты подтвердили результаты предыдущих исследований – бактерии не могли извлекать из глины питательные вещества.

Однако когда ученые обработали грунт раствором ферментов, которые выделяют другие почвенные микроорганизмы при повышении температуры окружающей среды, Pseudomonas aeruginosa стали размножаться гораздо быстрее. Это было связано с тем, что белки микробов проникли внутрь пор в частицах глины и начали разлагать длинные цепочки углеводородов, превращая их в одиночные молекулы сахаров.

Эти вещества, в свою очередь, могли легко покидать поры и попадать в почву. Таким образом они формировали комфортную для Pseudomonas aeruginosa среду обитания. Янг и ее коллеги предполагают, что подобные процессы уже происходят, так как почвоведы в последние годы часто находят следы "утечек" сахаров из глины в обычных частицах почвы.

Ученые предполагают, что в них могут участвовать не только Pseudomonas aeruginosa, но и другие почвенные бактерии, которые могут вырабатывать подобные ферменты и питаться простыми сахарами. Если это действительно так, глобальное потепление может дополнительно ускориться в ближайшие годы в результате прогрева почвы и все более быстрого высвобождения органики из глины, подытожили исследователи.

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