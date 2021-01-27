Источник материала: Хартия'97

Стачком «Беларуськалия» поддержал бойца Алексея Кудина 27.01.2021, 15:17

Бастующие шахтеры обратились к генпрокурору РФ.

Представители стачкома ОАО «Беларуськалий» обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой не допустить экстрадиции белорусского бойца Алексея Кудина.

«Мы, представители стачки Солигорска обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу. Стачком ОАО «Беларуськалий» просит вас не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь. Уголовное дело в отношении Кудина – политически мотивированно. Все из-за того, что Алексей не остался равнодушным к бесчинствам силовиков, которые устраивали жестокие расправы над людьми, мирно высказывающие свой протест в отношении результатов выборов президента.

Алексей Кудин является многодетным отцом. У него пятеро детей, трое из которых – приемные.

В связи с этим просим вас проявить не только профессионализм в отношении этого дела, но и человечность и не допустить экстрадицию Алексея Кудина из России в Беларусь, где его неминуемо ждут пытки и физическая расправа.

С уважением, участники стачки ОАО «Беларуськалий», – говорится в видеообращении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .