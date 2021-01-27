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Стачком «Беларуськалия» поддержал бойца Алексея Кудина
Источник материала: Хартия'97
Стачком «Беларуськалия» поддержал бойца Алексея Кудина
Бастующие шахтеры обратились к генпрокурору РФ.
Представители стачкома ОАО «Беларуськалий»
«Мы, представители стачки Солигорска обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу. Стачком ОАО «Беларуськалий» просит вас не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь. Уголовное дело в отношении Кудина – политически мотивированно. Все из-за того, что Алексей не остался равнодушным к бесчинствам силовиков, которые устраивали жестокие расправы над людьми, мирно высказывающие свой протест в отношении результатов выборов президента.
Алексей Кудин является многодетным отцом. У него пятеро детей, трое из которых – приемные.
В связи с этим просим вас проявить не только профессионализм в отношении этого дела, но и человечность и не допустить экстрадицию Алексея Кудина из России в Беларусь, где его неминуемо ждут пытки и физическая расправа.
С уважением, участники стачки ОАО «Беларуськалий», – говорится в видеообращении.
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Бастующие шахтеры обратились к генпрокурору РФ.
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