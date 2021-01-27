ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стачком «Беларуськалия» поддержал бойца Алексея Кудина

27.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Стачком «Беларуськалия» поддержал бойца Алексея Кудина

  • 27.01.2021, 15:17
Стачком «Беларуськалия» поддержал бойца Алексея Кудина

Бастующие шахтеры обратились к генпрокурору РФ.

Представители стачкома ОАО «Беларуськалий» обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой не допустить экстрадиции белорусского бойца Алексея Кудина.

«Мы, представители стачки Солигорска обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу. Стачком ОАО «Беларуськалий» просит вас не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь. Уголовное дело в отношении Кудина – политически мотивированно. Все из-за того, что Алексей не остался равнодушным к бесчинствам силовиков, которые устраивали жестокие расправы над людьми, мирно высказывающие свой протест в отношении результатов выборов президента.

Алексей Кудин является многодетным отцом. У него пятеро детей, трое из которых – приемные.

В связи с этим просим вас проявить не только профессионализм в отношении этого дела, но и человечность и не допустить экстрадицию Алексея Кудина из России в Беларусь, где его неминуемо ждут пытки и физическая расправа.

С уважением, участники стачки ОАО «Беларуськалий», – говорится в видеообращении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бастующие шахтеры обратились к генпрокурору РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белый Дом: Байден предупредил Путина о жестких мерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by