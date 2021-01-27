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Белорусские власти не разрешили Евгению Афнагелю проститься с отцом
Источник материала: Хартия'97
Белорусские власти не разрешили Евгению Афнагелю проститься с отцом
Игоря Евгеньевича Афнагеля похоронили сегодня на Западном кладбище Минска.
Координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю,
Адвокат координатора Евгения Афнагеля сразу же после известия о смерти отца обратился к следствию с просьбой позволить политзаключенному присутствовать на похоронах.
Однако, как стало известно Charter97.org Евгения не выпустили на прощание с отцом и даже не ответили на обращение в СК, хотя оно было подано еще 25 января. Администрация СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где находится политзаключенный, отказались даже рассматривать такую возможность без разрешения СК.
Игоря Евгеньевича Афнагеля похоронили сегодня на Западном кладбище в Минске.
Как сообщал сайт Charter97.org,
Игорь Евгеньевич 30 лет жизни проработал в редакции Белорусской Советской энциклопедии, был
Родители Игоря Евгеньевича во время Второй мировой войны были участниками минского подполья. Они были схвачены и расстреляны немецкими фашистами.
Его сын, Евгений Афнагель, находится в заключении с сентября 2020 года за участие в акциях протеста против фальсификации выборов.
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Игоря Евгеньевича Афнагеля похоронили сегодня на Западном кладбище Минска.
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