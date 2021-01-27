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Белорусские власти не разрешили Евгению Афнагелю проститься с отцом

27.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские власти не разрешили Евгению Афнагелю проститься с отцом

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  • 27.01.2021, 15:06
Белорусские власти не разрешили Евгению Афнагелю проститься с отцом
Игорь Евгеньевич Афнагель
фото: tut.by

Игоря Евгеньевича Афнагеля похоронили сегодня на Западном кладбище Минска.

Координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю, находящемуся в заключении с сентября 2020 года, власти не разрешили проститься с умершим отцом Игорем Евгеньевичем Афнагелем.

Адвокат координатора Евгения Афнагеля сразу же после известия о смерти отца обратился к следствию с просьбой позволить политзаключенному присутствовать на похоронах.

Однако, как стало известно Charter97.org Евгения не выпустили на прощание с отцом и даже не ответили на обращение в СК, хотя оно было подано еще 25 января. Администрация СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где находится политзаключенный, отказались даже рассматривать такую возможность без разрешения СК.

Игоря Евгеньевича Афнагеля похоронили сегодня на Западном кладбище в Минске.

Как сообщал сайт Charter97.org, Игорь Евгеньевич Афнагель умер 25 января на 83-м году жизни.

Игорь Евгеньевич 30 лет жизни проработал в редакции Белорусской Советской энциклопедии, был известным белорусским марафонцем-любителем. Начав бегать в 1968 году, он пробежал четыре экватора, более 160 000 километров, был членом клуба бегунов «Аматар».

Родители Игоря Евгеньевича во время Второй мировой войны были участниками минского подполья. Они были схвачены и расстреляны немецкими фашистами.

Его сын, Евгений Афнагель, находится в заключении с сентября 2020 года за участие в акциях протеста против фальсификации выборов.

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Теги: Минск
 
 
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Игоря Евгеньевича Афнагеля похоронили сегодня на Западном кладбище Минска.
 
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