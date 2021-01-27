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Генеральный секретарь ПАСЕ поддержала создание постоянной группы по ситуации в Беларуси

27.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Генеральный секретарь ПАСЕ поддержала создание постоянной группы по ситуации в Беларуси

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  • 27.01.2021, 15:03
Генеральный секретарь ПАСЕ поддержала создание постоянной группы по ситуации в Беларуси

Главная цель группы — защита прав человека в нашей стране.

Как мы сообщали ранее, ПАСЕ поддержали инициативу представителя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ народного депутата Алексея Гончаренко создать специальную группу по вопросам Беларуси и ввести новую волну санкций против Лукашенко.

Сегодня Алексей Гончаренко сообщил, что поднял перед Генсеком Совета Европы Марией Печинович-Бурич вопрос ситуации в Беларуси.

«Генсек поддержала мою инициативу, которую вчера уже поддержал министр иностранных дел Германии Хейко Маас, которая сейчас председательствует в Совете Европы, о создании постоянно действующей группы Совета Европы по ситуации в Беларуси, в первую очередь по защите прав человека», — написал Алексей Гончаренко.

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