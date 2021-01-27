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Генеральный секретарь ПАСЕ поддержала создание постоянной группы по ситуации в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Генеральный секретарь ПАСЕ поддержала создание постоянной группы по ситуации в Беларуси
Главная цель группы — защита прав человека в нашей стране.
Как мы сообщали ранее, ПАСЕ
Сегодня Алексей Гончаренко
«Генсек поддержала мою инициативу, которую вчера уже поддержал министр иностранных дел Германии Хейко Маас, которая сейчас председательствует в Совете Европы, о создании постоянно действующей группы Совета Европы по ситуации в Беларуси, в первую очередь по защите прав человека», — написал Алексей Гончаренко.
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Главная цель группы — защита прав человека в нашей стране.
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