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В Полоцке выпал черный снег

27.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Полоцке выпал черный снег

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  • 27.01.2021, 14:48
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В Полоцке выпал черный снег

В чем причина?

Черные снеговики, черная дорога, черная детская площадка — так выглядит зима на улице Вологина в Полоцке. По словам местных жителей, снег почернел из-за котельной, которая работает на щепе. Фотографии этих красот публикует Gorod214.by.




— Переход на альтернативное топливо — это, конечно, замечательно, но люди, живущие в зеленой зоне, вынуждены наглухо закрывать окна, чтобы не дышать газами. На фотографиях двор дома №253, возле дома №259 слой сажи немного меньше, но если ветер дует со стороны кочегарки — окна открыть невозможно. Если сушится белье на веревках, то оно тоже со следами сажи. Мы живем в лесу а дышать нечем, но ведь и экология леса страдает, — рассказывает Наталья. Другие жители микрорайона подтверждают, что проблема существует.

— Я подальше живу, но, проходя мимо, видно, что вся дорога черная от сажи, и просто на снегу заметно, как она лежит хлопьями.

— Да, я живу в одном из этих домов. Когда был снег, он был таким грязным и ужасным. Соответственно, окна и подоконник со стороны улицы выглядят ужасно. Обувь от соли и так портится, а тут еще грязной становится. Конечно, неприятно. Сейчас как-то и гулять выходить не очень хочется. Летает в воздухе все.

— В этом году весь снег в городке такой. Сажа. Люди с домов ближе к кочегарке вообще под впечатлением.

— Кочегарка там всю жизнь. Но раньше топили газом, сейчас нет. Поэтому и появилась копоть.

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