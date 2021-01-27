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В Витебске за взятки задержан прокурор города - СМИ
Источник материала: UDF
Фото: Витебские вести
Об этом
— Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте. Задерживали его сотрудники КГБ. Романовского отвезли в Минск, — сообщил TUT.BY источник в городской прокуратуре.
Один источник утверждает, что задержание произошло в пятницу, 22 января, в конце рабочего дня. Другой же рассказал TUT.BY, что это произошло раньше, но действительно на прошлой рабочей неделе.
В приемной прокуратуры Витебска TUT.BY в среду сообщили, что «Юрия Владимировича нет, есть исполняющий обязанности».
Исполняющий обязанности прокурора Витебска Кирилл Дубов (ранее — заместитель Романовского) отказался от комментариев.
На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация отсутствует. Еще в пятницу, 22 января, там стояла фамилия Романовского.
TUT.BY пытался получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.
Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013 года.
В органах прокуратуры Витебской области служит с января 2000 года.
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Один источник утверждает, что задержание произошло в пятницу, 22 января, в конце рабочего дня.
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