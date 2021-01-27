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Тихановская: Мировая реакция на преступления режима Лукашенко очень скромна

27.01.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский союз и Соединенные Штаты должны быть «смелее и сильнее» в своих действиях, помогая народу Беларуси положить конец правлению Лукашенко.

Об этом заявила Светлана Тихановская в ходе онлайн-мероприятии с несколькими министрами иностранных дел ЕС в среду, 27 января, передает Reuters.

Тихановская призвала ЕС ускорить одобрение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко, призвала провести международное расследование нарушений прав человека и признать виновных террористами.

«Международная реакция по-прежнему слишком скромна», - заявила Тихановская.

 
 
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Европейский союз и Соединенные Штаты должны быть «смелее и сильнее» в своих действиях, помогая народу Беларуси положить конец правлению Лукашенко.
 
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