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"План победы-2021": офисы Тихановской, Латушко и Цепкало мобилизуют силы
Источник материала: Партизан
Команды демократических сил, которые находятся за пределами Беларуси, провели общую встречу.
Сообщается, что Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, возглавляемое Павлом Латушко, Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силы для:
– помощи людям, которые пострадали от репрессий;
– наращивания протестной активности;
– экономического и политического давления на режим;
– поддержки местных сообществ;
– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;
– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;
– возврата законности и наказания виновных в насилии.
"Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий, – говорится в сообщении демсил. – Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы".
Анонсируется, что на следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали «Плана победы-2021».
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Команды демократических сил, которые находятся за пределами Беларуси, провели общую встречу.
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