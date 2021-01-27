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"План победы-2021": офисы Тихановской, Латушко и Цепкало мобилизуют силы

27.01.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команды демократических сил, которые находятся за пределами Беларуси, провели общую встречу.

"План победы-2021": офисы Тихановской, Латушко и Цепкало мобилизуют силы
Сообщается, что Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, возглавляемое Павлом Латушко, Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силы для:

– помощи людям, которые пострадали от репрессий;

– наращивания протестной активности;

– экономического и политического давления на режим;

– поддержки местных сообществ;

– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;

– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;

– возврата законности и наказания виновных в насилии.

"Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий, – говорится в сообщении демсил. – Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы".

Анонсируется, что на следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали «Плана победы-2021».
 
 
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Команды демократических сил, которые находятся за пределами Беларуси, провели общую встречу.
 
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