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Погода в СНГ: в Казахстане – туман и гололед, в Армению пришло потепление
27.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Небольшой снег, на дорогах гололедица и плюс 2 градуса ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На севере и востоке – усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы сегодня минус 10, в горах идет сильный снег. С утра мегаполис накрыл туман. Видимость на дорогах – около 30 метров. Ухудшает ситуацию гололед: накануне в городе была плюсовая температура, и снег растаял. Спасатели советуют водителям сегодня отказаться от загородных поездок.
Сильный ветер сегодня в Беларуси. Порывы достигают 20 метров в секунду. Кроме этого, в Минске – дождь и один градус тепла. Но к вечеру синоптики прогнозируют похолодание. Коммунальные службы активно занимаются противогололедной обработкой улиц. В первую очередь – тротуаров. Применяют песчано-соляную смесь. Но несмотря на это, советуют пешеходам быть осторожными при передвижении по городу.
На большей части Кыргызстана сегодня без осадков и минус 5. В горных районах холоднее: 15 градусов мороза. Водителям рекомендовано без особой необходимости не выезжать на трассы республиканского значения. Сейчас там местами гололед, сильный ветер и плохая видимость из-за тумана.
После морозов столбики термометров в Армении вновь поднимаются вверх, сегодня воздух прогреется до плюс 8. Атмосферное давление также изменится. Такие перепады негативно
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О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
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