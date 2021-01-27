Погода в СНГ: в Казахстане – туман и гололед, в Армению пришло потепление

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой снег, на дорогах гололедица и плюс 2 градуса ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На севере и востоке – усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы сегодня минус 10, в горах идет сильный снег. С утра мегаполис накрыл туман. Видимость на дорогах – около 30 метров. Ухудшает ситуацию гололед: накануне в городе была плюсовая температура, и снег растаял. Спасатели советуют водителям сегодня отказаться от загородных поездок.

Сильный ветер сегодня в Беларуси. Порывы достигают 20 метров в секунду. Кроме этого, в Минске – дождь и один градус тепла. Но к вечеру синоптики прогнозируют похолодание. Коммунальные службы активно занимаются противогололедной обработкой улиц. В первую очередь – тротуаров. Применяют песчано-соляную смесь. Но несмотря на это, советуют пешеходам быть осторожными при передвижении по городу.

На большей части Кыргызстана сегодня без осадков и минус 5. В горных районах холоднее: 15 градусов мороза. Водителям рекомендовано без особой необходимости не выезжать на трассы республиканского значения. Сейчас там местами гололед, сильный ветер и плохая видимость из-за тумана.