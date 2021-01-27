ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: в Казахстане – туман и гололед, в Армению пришло потепление

27.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой снег, на дорогах гололедица и плюс 2 градуса ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На севере и востоке – усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы сегодня минус 10, в горах идет сильный снег. С утра мегаполис накрыл туман. Видимость на дорогах – около 30 метров. Ухудшает ситуацию гололед: накануне в городе была плюсовая температура, и снег растаял. Спасатели советуют водителям сегодня отказаться от загородных поездок.

Сильный ветер сегодня в Беларуси. Порывы достигают 20 метров в секунду. Кроме этого, в Минске – дождь и один градус тепла. Но к вечеру синоптики прогнозируют похолодание. Коммунальные службы активно занимаются противогололедной обработкой улиц. В первую очередь – тротуаров. Применяют песчано-соляную смесь. Но несмотря на это, советуют пешеходам быть осторожными при передвижении по городу.

На большей части Кыргызстана сегодня без осадков и минус 5. В горных районах холоднее: 15 градусов мороза. Водителям рекомендовано без особой необходимости не выезжать на трассы республиканского значения. Сейчас там местами гололед, сильный ветер и плохая видимость из-за тумана.

После морозов столбики термометров в Армении вновь поднимаются вверх, сегодня воздух прогреется до плюс 8. Атмосферное давление также изменится. Такие перепады негативно сказываются на здоровье метеозависимых людей. Врачи рекомендуют им больше проводить времени на свежем воздухе, принимать витамины и спать не менее восьми часов в сутки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Мировая реакция на преступления режима Лукашенко очень скромна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by