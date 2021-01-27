ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дженнифер Энистон сменила имидж и изумила поклонников

27.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон решила сменить имидж: новый снимок актрисы вдохновил всех подписчиков в Instagram.

© AFP 2020 / GREGG DEGUIRE
Звезда "Друзей" раскрыла неожиданные подробности продолжения сериала

Экс-супруга Брэда Питта на девять месяцев самоизолировалась в своем особняке. Во время пандемии Энистон занималась домашними делами и скучала по любимой работе. Актриса буквально подсчитывала дни до возобновления съемок теледрамы "Утреннее шоу". Теперь же звезда возвращается на площадку и готовится поразить фанатов новым имиджем, проработанным стилистом Крисом Макмиланом.

В сети обсуждают новую публикацию Энистон в Instagram: на своей страничке актриса похвасталась результатами бьюти-преображения.

Актриса опубликовала снимок, на котором позировала с личным стилистом. Энистон с высветленными волосами, уложенными мягкими волнами выглядела очень довольной. На преображение звезды отреагировали не только фанаты, но и коллеги по цеху.

"Роскошная девочка!"; "Вам очень идет эта прическа"; "Чем светлее, тем лучше"; "Классный образ", - прокомментировали фолловеры.

Стоит отметить, что в конце 90-х именно Макмилан придумал прическу персонажа Энистон в "Друзьях" - Рэйчел Грин. Стрижка пришлась по вкусу поклонницам, после чего ее назвали "Рэйчел" и копировали во многих салонах.

Напомним, что легендарный сериал "Друзья" получит продолжение в 2021 году.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей не перестают восхищаться бьюти-преображением экс-супруги Брэда Питта. К восторженным комплиментам фанатов присоединились и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by