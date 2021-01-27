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Дженнифер Энистон сменила имидж и изумила поклонников
27.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон решила сменить имидж: новый снимок актрисы вдохновил всех подписчиков в Instagram.
© AFP 2020 / GREGG DEGUIRE
Экс-супруга Брэда Питта на девять месяцев самоизолировалась в своем особняке. Во время пандемии Энистон занималась домашними делами и скучала по любимой работе. Актриса буквально подсчитывала дни до возобновления съемок теледрамы "Утреннее шоу". Теперь же звезда возвращается на площадку и готовится поразить фанатов новым имиджем, проработанным стилистом Крисом Макмиланом.
В сети обсуждают новую публикацию Энистон в Instagram: на своей страничке актриса похвасталась результатами бьюти-преображения.
Актриса опубликовала снимок, на котором позировала с личным стилистом. Энистон с высветленными волосами, уложенными мягкими волнами выглядела очень довольной. На преображение звезды отреагировали не только фанаты, но и коллеги по цеху.
"Роскошная девочка!"; "Вам очень идет эта прическа"; "Чем светлее, тем лучше"; "Классный образ", - прокомментировали фолловеры.
Стоит отметить, что в конце 90-х именно Макмилан придумал прическу персонажа Энистон в "Друзьях" - Рэйчел Грин. Стрижка пришлась по вкусу поклонницам, после чего ее назвали "Рэйчел" и копировали во многих салонах.
Напомним, что легендарный сериал "Друзья" получит продолжение в 2021 году.
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Пользователи социальных сетей не перестают восхищаться бьюти-преображением экс-супруги Брэда Питта. К восторженным комплиментам фанатов присоединились и...
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