Дженнифер Энистон сменила имидж и изумила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон решила сменить имидж: новый снимок актрисы вдохновил всех подписчиков в Instagram.

Экс-супруга Брэда Питта на девять месяцев самоизолировалась в своем особняке. Во время пандемии Энистон занималась домашними делами и скучала по любимой работе. Актриса буквально подсчитывала дни до возобновления съемок теледрамы "Утреннее шоу". Теперь же звезда возвращается на площадку и готовится поразить фанатов новым имиджем, проработанным стилистом Крисом Макмиланом.

В сети обсуждают новую публикацию Энистон в Instagram: на своей страничке актриса похвасталась результатами бьюти-преображения.

Актриса опубликовала снимок, на котором позировала с личным стилистом. Энистон с высветленными волосами, уложенными мягкими волнами выглядела очень довольной. На преображение звезды отреагировали не только фанаты, но и коллеги по цеху.

"Роскошная девочка!"; "Вам очень идет эта прическа"; "Чем светлее, тем лучше"; "Классный образ", - прокомментировали фолловеры.

Стоит отметить, что в конце 90-х именно Макмилан придумал прическу персонажа Энистон в "Друзьях" - Рэйчел Грин. Стрижка пришлась по вкусу поклонницам, после чего ее назвали "Рэйчел" и копировали во многих салонах.

Напомним, что легендарный сериал "Друзья" получит продолжение в 2021 году.

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