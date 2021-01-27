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Врач перечислила главные ошибки тех, кто считает калории
Источник материала: Tut.by
Если уж взялся считать калории для похудения, важно делать это по всем правилам, чтобы добиться желаемого результата на весах. Ольга Авчинникова в своем
— Сразу оговорюсь, что считать калории необходимо далеко не всем, однако для людей, желающих снизить вес, это важный навык. Особенно, если избыток веса значительный.
Что нужно помнить и с чем часто путаются:
1. Не считают сладости. Казалось бы, маленький кусочек шоколада, можно не добавлять в приложение и не считать. Это неправильно! Даже 10 г горькой шоколадки имеют калорийность! Мед тоже не забываем.
2. Вносят вес вареной крупы вместо сырой или наоборот. Я бы посоветовала взвешивать все продукты в неприготовленном виде. Это позволит точнее учесть калорийность и БЖУ продукта.
3. Игнорируют в подсчетах напитки. Часто встречаю отсутствие понимания того, что напитки тоже содержат калории: «жидкие» калории, которые, кстати, не особо насыщают. Смузи тоже содержат калории.
4. Не учитывать калорийность алкоголя. А между прочим, в 1 г спирта 7 ккал.
5. Записывать на глаз, не взвешивая. В таких случаях вероятность ошибки приближается к 100%.
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Если уж взялся считать калории для похудения, важно делать это по всем правилам, чтобы добиться желаемого результата на весах.
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