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До 100 км/ч за 3 секунды: представлен экстремальный седан BMW M5 CS

27.01.2021 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Самый мощный автомобиль BMW M в истории» — так разработчики называют новый седан M5 CS, за основу которого взята и без того «злая» модификация M5 Competition, обновленная летом прошлого года.


Флагманская модель BMW M оснащается 4,4-литровым V8 с оптимизированной работой турбокомпрессоров, более эффективными системами смазки и охлаждения, развивающим 635 л.с. (на 10 л.с. больше, чем у M5 Competition) и 750 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод с активным задним дифференциалом и режимом 2WD, при котором вся тяга передается на заднюю ось. Заявленное время разгона до 100 км/ч у M5 CS — три секунды (на 0,3 секунды быстрее M5 Competition), а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.



Из внешних отличий спецверсии M5 — декоративные элементы бронзового цвета, светодиодная оптика с желтым свечением, пакет новых аэродинамических элементов и оригинальные 20-дюймовые кованые колесные диски с шинами Pirelli P Zero Corsa размерности 275/35 спереди и 285/35 сзади. Капот у M5 CS — углепластиковый и дополнен вентиляционными отверстиями. Из углепластика изготовлены также передний сплиттер, спойлер на крышке багажника и задний диффузор, а масса по сравнению с исходным M5 Competition уменьшена на 70 кг.



В «базе» у седана имеются карбон-керамические тормоза, из прочих особенностей — спортивная выхлопная система, оснащенная заслонками для изменения интенсивности звучания. В салоне — облегченные карбоновые кресла спереди и ковшеобразные сиденья сзади.


Продажи M5 CS начнутся весной. В Германии это будет самый дорогой автомобиль в нынешнем ряду BMW — цены начинаются от 180 400 евро. Озвучена стоимость и для российского рынка — за спецверсию M5 необходимо выложить минимум 14 миллионов рублей (186 500 долларов по текущему курсу).

 
 
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«Самый мощный автомобиль BMW M в истории» - так разработчики называют новый седан M5 CS, за основу которого взята и без того «злая» модификация M5 Competition.
 
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