Девушка с животом казалась беременной, пока не узнала причину. Ей был нужен ботокс в горло

Источник материала: Tut.by

Некоторые болезни проявляются в странных симптомах, объяснить которые не всегда сходу могут даже врачи. В случае с 24-летней Шарлоттой Бойд из Дербишира заболевание также проявилось необычным образом — сделало ее беременной, правда, только внешне. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на The Sun .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

C самого детства Шарлотта не умела делать отрыжку, хотя эта функция организма имеет значение для здоровья. Когда Бойд была младенцем, врачи уверяли мать, что девочка начнет отрыгивать, когда станет старше. Но этого так и не произошло. В подростковом возрасте проблема стала серьезней.

Девушка рассказала, что «издавала булькающий звук, похожий на лягушачий». На самом деле это был газ, который стремился выйти. Из-за этого ее живот раздувался, и многие считали ее беременной, хотя Шарлотта всегда отличалась худощавым телосложением. Также девушка испытывала сильный дискомфорт при дыхании — будто кто-то сидел у нее на груди.

В итоге у пациентки диагностировали ретроградную дисфункцию крикофарингеуса (RCPD). RCPD вызывается повреждением перстне-глоточной мышцы в горле, которая обычно расслабляется, чтобы выпустить отрыжку. Каждый раз, когда мы едим, пьем или глотаем, клапан, расположенный выше кадыка, на секунду ослабевает. В остальное время он сокращается.

Врачи назначали операцию — инъекцию ботокса в горловую мышцу. Шарлотта потратила сбережения, которые откладывала на покупку дома. Но процедура помогла — после нее впервые смогла почувствовать себя здоровой (и сделать отрыжку). Теперь девушка планирует больше рассказывать людям о подобном заболевании и помогать тем, кто находится в таком же положении, как она.