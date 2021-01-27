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«Мы можем остаться без пенсий, пособий». Учителей заставляют подписать слезное письмо о вреде санкций
27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Многие отказываются. «Все прекрасно понимают, что коммуналка растет не от того, что Евросоюз ввел санкции», — комментирует ситуацию правозащитник Олег Волчек. И дает советы, что делать, если вас заставляют подписываться.
Работники учреждений образования города Барановичей и Барановичского района столкнулись с массовым давлением со стороны руководства и официальных профсоюзов. Их заставляют подписать открытое письмо с осуждением европейских санкций. Письмо от «трудящихся» Беларуси адресовано Международной организации труда — «в связи с абсолютно незаконным давлением на Республику Беларусь».
По словам руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека, многие уже столкнулись с запугиванием и угрозами непродления контрактов в случае отказа подписаться под данным обращением.
Между тем, авторы послания напротив уверены, что это Евросоюз ущемляет права трудящихся Беларуси.
«Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран», — говорится в письме.
В нем также раскрывается суть горестного положения, на которое обрекли трудящихся коварные европейцы. Причем сделали это «необоснованно» и «без каких-либо подтверждений».
«Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как нам в таком случае содержать семьи, учить детей? — говорится в письме. — Мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета».
В этой связи «трудящие Беларуси» призывают трудящихся других стран оказать влияние на свои правительства, которые «занялись экономическим шантажом» и «нарушили основы международного права».
— Люди возмущены, — рассказал «Салідарнасці» Олег Волчек о реакции учителей на данный документ. — Возмущены не санкциями Евросоюза, а именно самим фактом письма. На учителей ложатся то выборы
Этим пользуется руководство, подкидывая такие вот письма.
— Люди, конечно, понимают, что санкции Евросоюза не от того, что Лукашенко кому-то там не нравится, санкции — это ответ на жесткое насилие, за которое никто ответственности не понес. А ведь в Барановичах 9-10 августа также пострадали очень многие, люди были избиты, искалечены, этого никто не забыл, — отмечает Олег Волчек. — К тому же все прекрасно понимают, что коммуналка растет не от того, что Евросоюз ввел эти санкции. Это бесхозяйственность и бесконтрольность здешней власти.
Правозащитник напоминает, что люди не обязаны подписывать данное письмо. И в этой ситуации целесообразнее действовать сообща.
— Конечно, если один человек не подпишет, будут проблемы, но если 5-10 человек хотя бы поднимут вопрос: давайте отложим, давайте разберемся — это другая ситуация, — поясняет Олег Волчек. — Увольнять за неподписи, как некоторых пугают, это уже нарушение трудового законодательства, даже если ты член профсоюза, ты не обязан это делать.
Правозащитник также отмечает невысокий профессионализм авторов письма. Он уверен, что данный документ создавался «для галочки».
— Похоже, нет людей, способных профессионально составить текст документа. Все примитивно. Я даже не думаю, что этим документом они рассчитывают решить проблему санкций. Это скорее отмазка региональных и республиканских чиновников профсоюза, чтобы показать, что что-то сделано. Чиновники, также боясь потерять свое место, вынуждены что-то придумывать и изображать деятельность.
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