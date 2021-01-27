«Мы можем остаться без пенсий, пособий». Учителей заставляют подписать слезное письмо о вреде санкций

Источник материала: Салiдарнасць

Многие отказываются. «Все прекрасно понимают, что коммуналка растет не от того, что Евросоюз ввел санкции», — комментирует ситуацию правозащитник Олег Волчек. И дает советы, что делать, если вас заставляют подписываться.





Работники учреждений образования города Барановичей и Барановичского района столкнулись с массовым давлением со стороны руководства и официальных профсоюзов. Их заставляют подписать открытое письмо с осуждением европейских санкций. Письмо от «трудящихся» Беларуси адресовано Международной организации труда — «в связи с абсолютно незаконным давлением на Республику Беларусь».

По словам руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека, многие уже столкнулись с запугиванием и угрозами непродления контрактов в случае отказа подписаться под данным обращением.

Между тем, авторы послания напротив уверены, что это Евросоюз ущемляет права трудящихся Беларуси.

«Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран», — говорится в письме.

В нем также раскрывается суть горестного положения, на которое обрекли трудящихся коварные европейцы. Причем сделали это «необоснованно» и «без каких-либо подтверждений».

«Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как нам в таком случае содержать семьи, учить детей? — говорится в письме. — Мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета».

В этой связи «трудящие Беларуси» призывают трудящихся других стран оказать влияние на свои правительства, которые «занялись экономическим шантажом» и «нарушили основы международного права».





— Люди возмущены, — рассказал «Салідарнасці» Олег Волчек о реакции учителей на данный документ. — Возмущены не санкциями Евросоюза, а именно самим фактом письма. На учителей ложатся то выборы , то сбор подписей и личных данных , а теперь еще и это. Большинство, конечно, против и просили правозащитников озвучить факт давления на них. Люди и так в регионах живут в нищете, они понимают, что из-за контрактной системы в любой момент могут потерять работу, не подпишешь — попробуй потом ее найди.

Этим пользуется руководство, подкидывая такие вот письма.

— Люди, конечно, понимают, что санкции Евросоюза не от того, что Лукашенко кому-то там не нравится, санкции — это ответ на жесткое насилие, за которое никто ответственности не понес. А ведь в Барановичах 9-10 августа также пострадали очень многие, люди были избиты, искалечены, этого никто не забыл, — отмечает Олег Волчек. — К тому же все прекрасно понимают, что коммуналка растет не от того, что Евросоюз ввел эти санкции. Это бесхозяйственность и бесконтрольность здешней власти.

Правозащитник напоминает, что люди не обязаны подписывать данное письмо. И в этой ситуации целесообразнее действовать сообща.

— Конечно, если один человек не подпишет, будут проблемы, но если 5-10 человек хотя бы поднимут вопрос: давайте отложим, давайте разберемся — это другая ситуация, — поясняет Олег Волчек. — Увольнять за неподписи, как некоторых пугают, это уже нарушение трудового законодательства, даже если ты член профсоюза, ты не обязан это делать.

В конце концов есть возможность выйти из официального профсоюза. Но каждый должен решать для себя сам.

Правозащитник также отмечает невысокий профессионализм авторов письма. Он уверен, что данный документ создавался «для галочки».

— Похоже, нет людей, способных профессионально составить текст документа. Все примитивно. Я даже не думаю, что этим документом они рассчитывают решить проблему санкций. Это скорее отмазка региональных и республиканских чиновников профсоюза, чтобы показать, что что-то сделано. Чиновники, также боясь потерять свое место, вынуждены что-то придумывать и изображать деятельность.