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На улице Богдановича Mercedes догнал Ford: оказалось, водитель пьян

27.01.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На улице Богдановича в Минске столкнулись автомобили Mercedes и Ford, двигавшиеся в попутном направлении. Обычное, казалось бы, ДТП: несоблюдение дистанции. Однако в ходе проверки выяснились некоторые дополнительные сведения о физическом состоянии одного из водителей.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, за рулем Mercedes находился водитель 1982 года рождения, он двигался по улице Максима Богдановича со стороны улицы Янки Купалы в направлении проспекта Победителей.

— По предварительной информации, водитель совершил наезд на автомобиль Ford. Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения, — рассказали в Госавтоинспекции. — По данному факту проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Провели медицинское освидетельствование, которое установило, что у водителя Mercedes концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,63 промилле. Составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (за управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также по ч. 5 ст. 18.22 КоАП, за нарушение п. 87.2 Правил дорожного движения, который гласит, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.

На улице Богдановича Mercedes догнал Ford: оказалось, водитель пьян

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

В ГАИ также сообщили, что за 12 месяцев 2020 года на территории столицы в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения зарегистрировано 16 ДТП, в которых 2 человека погибли, 21 получили травмы различной степени тяжести.

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Теги: Минск
 
 
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На улице Богдановича в Минске столкнулись автомобили Mercedes и Ford, двигавшиеся в попутном направлении. Обычное, казалось бы, ДТП: несоблюдение дистанции. Однако в ходе...
 
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