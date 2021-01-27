Современные необычные серии Lego: наборы фанатов, техника и дополненная реальность

Источник материала: Onliner У конструкторов Lego огромная аудитория и многие серии известны по всему миру. По ним снимаются фильмы, делаются игры. А иногда, наоборот, какие-то произведения воплощаются в наборах Lego. В этом материале мы хотим рассказать о необычных сериях с интересным происхождением и продвинутой технической реализацией. Например, некоторые наборы придумали и создали сами пользователи, а Lego их запустила в серийное производство, выплачивая авторам процент от чистых продаж.

Lego Ideas

У Lego удивительное и очень большое сообщество людей разных возрастов и интересов, и сама компания очень их ценит. Прямо сейчас идет голосование за тему набора, приуроченного к 90-летию Lego. И именно пользователи выберут одну из 30 классических тем, по которой будет выпущено специальное юбилейное издание конструктора в 2022 году.

Серия Ideas появилась как результат плотной работы со своим комьюнити, в котором собирают собственные порой грандиозные вещи (те самые «идеи»). Такие наборы после всех конкурсов и проверок Lego продает по всему миру. Фактически для фанатов это предел мечтаний — возможность издать собственный набор из кубиков Lego. Вот самый свежий набор «Средневековая кузница» , созданный 22-летним немецким студентом Клеменсом Фидлером. Кузница собирается с детально проработанными внутренними интерьерами, с маленьким оружием и инструментами. Набор также включает минифигурки кузнеца, лучника и двух рыцарей с мечами, щитами и алебардой. В продаже он появится с 1 февраля 2021 года. Позднее он приедет и в Беларусь.











Как поучаствовать и какой приз? Надо придумать свою оригинальную идею или взять чужую, например по франшизе фильмов, сериалов, комиксов и т. д. Чтобы попасть в отбор, необходимо на специальном сайте набрать 10 000 голосов и дождаться одобрения от команды Lego Ideas. Три раза в год они выбирают несколько лучших произведений и затем отправляют в производство. Победители получают 1% от общих чистых продаж продукта, 10 бесплатных копий своего конструктора и упоминание во всех материалах в качестве автора и создателя.

Многие известные наборы, придуманные пользователями, попали на полки магазинов или уже даже в ваши коллекции с помощью такого вот народного голосования. Например модель Международной космической станции с многочисленными модулями и отсеками. В собранном виде ее длина 49 см, а высота 27 см. Или оригинальный черно-белый «Пароходик Вилли» из первого звукового фильма студии Диснея с фигурками Микки и Минни Маус.











Но есть и спорные вещи. Например, вы наверняка могли слышать о рояле из кубиков Lego . В прошлом году он сильно завирусился в социальных сетях. В нем 3662 детали, и стоит он как полнофункциональный синтезатор. Маркетинг Lego утверждает, что на нем можно играть. Но это не совсем так. Нажатие на любые клавиши будет воспроизводить музыку, выбранную в приложении, независимо от того, какая нота для этого необходима. Поэтому невозможно сыграть собственную мелодию. В результате от рояля тут только внешний вид, а сам набор — большой и дорогой полочный коллекционный конструктор Lego.





Серия Lego Ideas очень интересна именно своим пользовательским контентом. Люди создают удивительные вещи. Очень часто для темы проектов они выбирают любимые фильмы и сериалы. Летом 2020 года среди победителей очередного этапа оказалась модель дома Маккаллистеров из фильма «Один дома». Ее автор, украинец Алекс Сторожук, очень подробно воспроизвел весь дом вместе с помещениями и интерьером, включая даже ловушки для бандитов. Пока неизвестно, когда именно данный набор появится в продаже. Но это точно случится, поэтому все фанаты фильма «Один дома» и конструкторов Lego уже откладывают денежки. К слову, сам Маколей Калкин в своем твиттере заметил эту работу. Только один этот факт дорогого стоит.

UPDATE: I've been informed that someone is already trying to make this a reality. I won't pretend to understand the complexities of how lego sets get made but share this I guess. @LEGOIdeas this is a solid one. https://t.co/Wa4rtlh9nG — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 19, 2019



Фото adwind, ideas.lego.com

Фото adwind, ideas.lego.com

Фото adwind, ideas.lego.com

Фото adwind, ideas.lego.com

Фото adwind, ideas.lego.com

Фото adwind, ideas.lego.com

Фото adwind, ideas.lego.com

Посмотрите, какие 25 наборов отобрала команда Lego Ideas для заключительного этапа 2020 года. Белорусов среди авторов нет. А из наших соседей есть поляк — 60-летний тренер по тхэквондо, обладатель IV дана Анжей Юндро (Andrzej Undro), основатель и президент Вроцлавской академии тхэквондо. Удивительно видеть все эти слова в тексте про Lego. Это как раз и показывает широту и разнообразие аудитории бренда. Проект Анжея Юндро выглядит как нетипичный набор из конструктора Lego. По сути это просто одна пластина с плитками и минифигурками. Сравните с кузницей или моделью МКС. Пользователи в комментариях недоумевают, почему этот проект собрал 10 тыс. голосов и попал на обзор команды Lego Ideas. Смысл, как обычно, скрывается глубже.



Фото TXMaster, ideas.lego.com

Оказывается, у тренера есть своя система обучения детей и подростков — Taekwondix . Каждый месяц тренер выдает детям карточки с рисунком какой-либо базовой техники тхэквондо, которой соответствует уровень ребенка, что является определенным стимулом для детей и оценкой для родителей. В конце года ребенок может обменять карточки на какой-либо сувенир от тренера. Свой Lego-проект Анжей Юндро планирует использовать в тренировках. Идея и цель тут благородные, но это не то, что люди привыкли видеть в Lego. Может, именно поэтому проект Анжея команда Lego Ideas отобрала на обзор. В любом случае итоги подведут еще не скоро.

В 2021 году уже три проекта собрали необходимые 10 тыс. голосов. Первым стал Шир, хоббичья нора Фродо и Бильбо Бэггинсов , посвященный первым сценам из произведения «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина. Ожидаемо быстро собрал необходимые голоса фанатский набор по игре Among Us . А поклонники ситкома «Офис» уже могут откладывать деньги: классный набор по этому сериалу уже заручился поддержкой пользователей. Таким образом, в будущем нас ждет много крутых наборов Lego, созданных фанатами и простыми пользователями на самые разные темы. В Каталоге есть несколько моделей из этой серии , включая МКС и Пиратов залива Барракуды .











Мобильные приложения и дополненная реальность в сочетании с Lego

Существует как минимум 20 приложений, которые сопровождают некоторые наборы Lego. Рассказываем о самых интересных.

Что дает мобильное приложение? Чаще всего это наборы мини-игр в сеттинге Lego. Выделяется среди них маленькая социальная сеть для детей, где они могут делиться фотографиями своих произведений из конструктора. Комментировать там можно только смайликами, а первый вход в систему осуществляется после верификации взрослого.





В нагрузку к двум наборам с детскими поездами Lego Duplo идет приложение, где регулируется их скорость, включаются фары и гудок. Можно еще выполнять разные задания. Например, загрузить поезд ящиками. В приложении пальчиком перетягиваются ящики в вагон, а затем настоящий поезд отправляется дальше по рельсам.

Вообще, это хорошее и увлекательное дополнение к конструктору. И еще простой способ подружить детей с небанальным миром IT. Ведь тут не просто игра на телефоне, а реальное взаимодействие между цифровыми заданиями и физическим конструктором. При желании серия Lego Duplo про железные дороги удобно масштабируется с помощью дополнительных рельсов со стрелками и моста.





В 2019 году появились первые наборы с поддержкой дополненной реальности — это была серия Hidden Side о двух блогерах, чей город захватили призраки. На собранный на столе конструктор наводится смартфон, и на его экране вокруг Lego начинают появляться дополнительные текстуры, новые элементы на деталях, и из параллельного мира вылезают те самые призраки. Все очень ярко, красочно и с прикольной анимацией.

В приложении два режима игры: охотник и призрак. Охотник должен иметь на столе собранный Lego Hidden Side и защищать его от призраков. Роль последних же выполняют другие игроки из интернета или боты, если выбран одиночный режим. Охотники видят призраков только одного цвета, например только синих. Призрак — другой игрок может поменять цвет прямо в игре, чтобы стать невидимым и нанести охотнику еще больше урона. Чтобы снова увидеть призрака, охотник должен повернуть специальное колесико в своем конструкторе на столе на другой цвет. В каждом наборе Hidden Side еще существует свой призрак-босс.













Пока это единственный Lego с поддержкой такой функции. К сожалению, он же и последний. На 2021 год не анонсированы новые наборы Hidden Side.





Lego Dots

Серия ярких и необычных поделок из плиточек, раскрашенных в разные цвета или креативные принты, которые крепятся на специальные браслеты. Впервые появились такие плитки в картинной галере набора «Трафальгарская площадь» . А по своей сути напоминают серию Clikits из далекого 2003 года.

Для чего нужны плитки Lego Dots ? Из них можно сделать браслет для себя или в подарок, можно украсить любую модель конструктора, шкатулку или фоторамку. Комбинировать плиточки можно на свое усмотрение, что дает полную свободу для творческих маневров. В наборе вместе с браслетом идет 33 плиточки , а дополнительно можно взять еще 109 плиток и подставку для собранных украшений.













Роботы Lego

Роботы Lego существуют с конца 90-х, поэтому многие знают или хотя бы что-нибудь слышали о них. Они с тех пор широко распространились среди различных профессий, включая образование. Правда, обновляется эта серия очень редко. Поэтому в прошлом году произошло целое событие в мире Lego. После семилетнего перерыва компания выпустила нового робота и новое приложение для управления им. Правильнее сказать, «ими», потому что из набора можно собрать 5 роботов. Новинка получила целый ворох датчиков и много деталей. В наборе есть светодиодный экранчик 5×5, динамик и аккумулятор.

Что умеют роботы Lego? Ездить, стрелять, издавать звуки, играть с шариком, стучать на барабанах и выполнять разные другие задания. Роботу можно зарядить пятюню, а если передумать в процессе, то он может на это даже обидеться. Робот реагирует на разные события, цвета, прикосновения и движения — все это настраивается в приложении. Там же выбираются для него задания из списка, которые можно редактировать или создавать новые. Программирование выглядит несложным — перетягиваешь пункты и ставишь их в определенном порядке. Все инструкции есть в приложении на русском языке. Для тех, кто любит задачи посложнее, можно кодить на Python.

Бесконечный простор для модификаций открывает совместимость роботов Lego с деталями серии Technic . На YouTube вы найдете много удивительных вещей, которые люди делают с «умным» Lego. Один из самых грандиозных примеров — конструктор Lego, который играет на гитаре. Только посмотрите на это!

Роботы Lego не так популярны, как другие их серии. Тут сказываются высокая цена, небольшой ассортимент и кажущаяся сложность, если смотреть на такие наборы как на игрушки. Одна из главных фишек Mindstorms — просто и увлекательно заинтересовать ребенка робототехникой, программированием и дать общее понимание алгоритмов. Полезен набор также в образовательном процессе. А там дитя вырастет, пойдет в IT или станет крутым инженером и отобьет потраченные на конструктор деньги.

Lego Technic

Это самая популярная серия конструкторов в Каталоге после Lego City и, наверное, самая сложная и детально проработанная. С точки зрения сборки, главная фишка Technic в почти полном отсутствии традиционных кирпичиков Lego с круглыми шипами наверху. Вместо этого с начала нулевых серия Technic перешла на использование нешипованных блоков, что дало больше маневров для дизайна сложных моделей техники. Основные особенности серии можно свести к следующим пунктам:

в наборах много спортивных машин и огромной строительной техники, созданных по официальным лицензиям, а значит с максимальным приближением к оригиналу не только во внешнем виде, но и в функциях (например, вертикальное открытие дверей, работающие ковши и пр.);

из деталей собирается все в мельчайших подробностях: двигатель, коробка передач, подвеска, дифференциал и элементы кузова — почти все это приводится в движение;

дистанционное управление по Bluetooth (в старых моделях ИК-сигнал), электрические моторы и датчики;

модификация любых элементов из других наборов Technic и сборка собственных моделей, добавление блоков для дистанционного управления и программирования;

Новинки-2021 открывает McLaren Senna GTR , который стал уже самым заказываемым набором за январь в Каталоге. Из 830 деталей собирается очень подробная копия спорткара, названного в честь трехкратного чемпиона мира в классе «Формула-1»Айртона Сенны. Как и в других моделях Technic, все элементы нового McLaren в мелких подробностях собираются из деталей, включая изогнутую раму и 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Некоторые пользователи могут огорчиться, что в данной модели нет дифференциала и привод только на одно колесо. Многие элементы кузова сделаны не цельными пластиковыми деталями, а собираются из более мелких частей. Рулевое управление осуществляется с помощью съемного ключа на крыше модели.





Несколько новых пулбэков анонсированы на 2021 год. Первые уже появились в продаже: «Могильщик» (Grave Digger) и «Максимальное разрушение» (Max-D) . Оба — одни из самых известных и популярных монстр-траков из шоу Monster Jam, где огромные машины делают кувырки, преодолевают препятствия, извергают искры и давят другие машины поменьше. Что-то похожее могут делать и их небольшие копии из Lego. Судя по видео, это довольно прочные пулбэки как раз для активных игр, бросаний и швыряний.

Рассмотреть все серии Lego в одном материале почти невозможно. Мы стремились показать, какие есть необычные вещи в современных наборах Lego, о которых вы могли не знать или не слышать. Например, теперь вы сами можете принять участие в проекте Lego Ideas и придумать собственный набор, который может продаваться по всему миру. Или можно купить недорогое яркое украшение Lego Dots для своей дочки, которое она сама будет собирать и комбинировать плиточки под настроение или одежду.

Перефразируя известную песню, Lego — это маленькая жизнь. Ностальгия по детству, коллекционные полочные наборы, яркие небанальные украшения, постоянная охота за деталями и обучение азам программирования. Любой может найти для себя интересное занятие с, казалось бы, простым пластиковым конструктором.