Современные необычные серии Lego: наборы фанатов, техника и дополненная реальность

У конструкторов Lego огромная аудитория и многие серии известны по всему миру. По ним снимаются фильмы, делаются игры. А иногда, наоборот, какие-то произведения воплощаются в наборах Lego. В этом материале мы хотим рассказать о необычных сериях с интересным происхождением и продвинутой технической реализацией. Например, некоторые наборы придумали и создали сами пользователи, а Lego их запустила в серийное производство, выплачивая авторам процент от чистых продаж.
У Lego удивительное и очень большое сообщество людей разных возрастов и интересов, и сама компания очень их ценит. Прямо сейчас идет голосование за тему набора, приуроченного к 90-летию Lego. И именно пользователи выберут одну из 30 классических тем, по которой будет выпущено специальное юбилейное издание конструктора в 2022 году.
Серия Ideas появилась как результат плотной работы со своим комьюнити, в котором собирают собственные порой грандиозные вещи (те самые «идеи»). Такие наборы после всех конкурсов и проверок Lego продает по всему миру. Фактически для фанатов это предел мечтаний — возможность издать собственный набор из кубиков Lego. Вот самый свежий набор «Средневековая кузница», созданный 22-летним немецким студентом Клеменсом Фидлером. Кузница собирается с детально проработанными внутренними интерьерами, с маленьким оружием и инструментами. Набор также включает минифигурки кузнеца, лучника и двух рыцарей с мечами, щитами и алебардой. В продаже он появится с 1 февраля 2021 года. Позднее он приедет и в Беларусь.
Как поучаствовать и какой приз? Надо придумать свою оригинальную идею или взять чужую, например по франшизе фильмов, сериалов, комиксов и т. д. Чтобы попасть в отбор, необходимо на специальном сайте набрать 10 000 голосов и дождаться одобрения от команды Lego Ideas. Три раза в год они выбирают несколько лучших произведений и затем отправляют в производство. Победители получают 1% от общих чистых продаж продукта, 10 бесплатных копий своего конструктора и упоминание во всех материалах в качестве автора и создателя.
Многие известные наборы, придуманные пользователями, попали на полки магазинов или уже даже в ваши коллекции с помощью такого вот народного голосования. Например модель Международной космической станции с многочисленными модулями и отсеками. В собранном виде ее длина 49 см, а высота 27 см. Или оригинальный черно-белый «Пароходик Вилли» из первого звукового фильма студии Диснея с фигурками Микки и Минни Маус.
Но есть и спорные вещи. Например, вы наверняка могли слышать о рояле из кубиков Lego. В прошлом году он сильно завирусился в социальных сетях. В нем 3662 детали, и стоит он как полнофункциональный синтезатор. Маркетинг Lego утверждает, что на нем можно играть. Но это не совсем так. Нажатие на любые клавиши будет воспроизводить музыку, выбранную в приложении, независимо от того, какая нота для этого необходима. Поэтому невозможно сыграть собственную мелодию. В результате от рояля тут только внешний вид, а сам набор — большой и дорогой полочный коллекционный конструктор Lego.
Серия Lego Ideas очень интересна именно своим пользовательским контентом. Люди создают удивительные вещи. Очень часто для темы проектов они выбирают любимые фильмы и сериалы. Летом 2020 года среди победителей очередного этапа оказалась модель дома Маккаллистеров из фильма «Один дома». Ее автор, украинец Алекс Сторожук, очень подробно воспроизвел весь дом вместе с помещениями и интерьером, включая даже ловушки для бандитов. Пока неизвестно, когда именно данный набор появится в продаже. Но это точно случится, поэтому все фанаты фильма «Один дома» и конструкторов Lego уже откладывают денежки. К слову, сам Маколей Калкин в своем твиттере заметил эту работу. Только один этот факт дорогого стоит.
UPDATE: I've been informed that someone is already trying to make this a reality. I won't pretend to understand the complexities of how lego sets get made but share this I guess. @LEGOIdeas this is a solid one. https://t.co/Wa4rtlh9nG
Посмотрите, какие 25 наборов отобрала команда Lego Ideas для заключительного этапа 2020 года. Белорусов среди авторов нет. А из наших соседей есть поляк — 60-летний тренер по тхэквондо, обладатель IV дана Анжей Юндро (Andrzej Undro), основатель и президент Вроцлавской академии тхэквондо. Удивительно видеть все эти слова в тексте про Lego. Это как раз и показывает широту и разнообразие аудитории бренда. Проект Анжея Юндро выглядит как нетипичный набор из конструктора Lego. По сути это просто одна пластина с плитками и минифигурками. Сравните с кузницей или моделью МКС. Пользователи в комментариях недоумевают, почему этот проект собрал 10 тыс. голосов и попал на обзор команды Lego Ideas. Смысл, как обычно, скрывается глубже.
Фото TXMaster, ideas.lego.com
Оказывается, у тренера есть своя система обучения детей и подростков — Taekwondix. Каждый месяц тренер выдает детям карточки с рисунком какой-либо базовой техники тхэквондо, которой соответствует уровень ребенка, что является определенным стимулом для детей и оценкой для родителей. В конце года ребенок может обменять карточки на какой-либо сувенир от тренера. Свой Lego-проект Анжей Юндро планирует использовать в тренировках. Идея и цель тут благородные, но это не то, что люди привыкли видеть в Lego. Может, именно поэтому проект Анжея команда Lego Ideas отобрала на обзор. В любом случае итоги подведут еще не скоро.
Мобильные приложения и дополненная реальность в сочетании с Lego
Существует как минимум 20 приложений, которые сопровождают некоторые наборы Lego. Рассказываем о самых интересных.
Что дает мобильное приложение? Чаще всего это наборы мини-игр в сеттинге Lego. Выделяется среди них маленькая социальная сеть для детей, где они могут делиться фотографиями своих произведений из конструктора. Комментировать там можно только смайликами, а первый вход в систему осуществляется после верификации взрослого.
В нагрузку к двум наборам с детскими поездами Lego Duplo идет приложение, где регулируется их скорость, включаются фары и гудок. Можно еще выполнять разные задания. Например, загрузить поезд ящиками. В приложении пальчиком перетягиваются ящики в вагон, а затем настоящий поезд отправляется дальше по рельсам.
Вообще, это хорошее и увлекательное дополнение к конструктору. И еще простой способ подружить детей с небанальным миром IT. Ведь тут не просто игра на телефоне, а реальное взаимодействие между цифровыми заданиями и физическим конструктором. При желании серия Lego Duplo про железные дороги удобно масштабируется с помощью дополнительных рельсов со стрелками и моста.
В 2019 году появились первые наборы с поддержкой дополненной реальности — это была серия Hidden Side о двух блогерах, чей город захватили призраки. На собранный на столе конструктор наводится смартфон, и на его экране вокруг Lego начинают появляться дополнительные текстуры, новые элементы на деталях, и из параллельного мира вылезают те самые призраки. Все очень ярко, красочно и с прикольной анимацией.
В приложении два режима игры: охотник и призрак. Охотник должен иметь на столе собранный Lego Hidden Side и защищать его от призраков. Роль последних же выполняют другие игроки из интернета или боты, если выбран одиночный режим. Охотники видят призраков только одного цвета, например только синих. Призрак — другой игрок может поменять цвет прямо в игре, чтобы стать невидимым и нанести охотнику еще больше урона. Чтобы снова увидеть призрака, охотник должен повернуть специальное колесико в своем конструкторе на столе на другой цвет. В каждом наборе Hidden Side еще существует свой призрак-босс.
Пока это единственный Lego с поддержкой такой функции. К сожалению, он же и последний. На 2021 год не анонсированы новые наборы Hidden Side.
Серия ярких и необычных поделок из плиточек, раскрашенных в разные цвета или креативные принты, которые крепятся на специальные браслеты. Впервые появились такие плитки в картинной галере набора «Трафальгарская площадь». А по своей сути напоминают серию Clikits из далекого 2003 года.
Для чего нужны плитки Lego Dots? Из них можно сделать браслет для себя или в подарок, можно украсить любую модель конструктора, шкатулку или фоторамку. Комбинировать плиточки можно на свое усмотрение, что дает полную свободу для творческих маневров. В наборе вместе с браслетом идет 33 плиточки, а дополнительно можно взять еще 109 плиток и подставку для собранных украшений.
Роботы Lego существуют с конца 90-х, поэтому многие знают или хотя бы что-нибудь слышали о них. Они с тех пор широко распространились среди различных профессий, включая образование. Правда, обновляется эта серия очень редко. Поэтому в прошлом году произошло целое событие в мире Lego. После семилетнего перерыва компания выпустила нового робота и новое приложение для управления им. Правильнее сказать, «ими», потому что из набора можно собрать 5 роботов. Новинка получила целый ворох датчиков и много деталей. В наборе есть светодиодный экранчик 5×5, динамик и аккумулятор.
Что умеют роботы Lego? Ездить, стрелять, издавать звуки, играть с шариком, стучать на барабанах и выполнять разные другие задания. Роботу можно зарядить пятюню, а если передумать в процессе, то он может на это даже обидеться. Робот реагирует на разные события, цвета, прикосновения и движения — все это настраивается в приложении. Там же выбираются для него задания из списка, которые можно редактировать или создавать новые. Программирование выглядит несложным — перетягиваешь пункты и ставишь их в определенном порядке. Все инструкции есть в приложении на русском языке. Для тех, кто любит задачи посложнее, можно кодить на Python.
Бесконечный простор для модификаций открывает совместимость роботов Lego с деталями серии Technic. На YouTube вы найдете много удивительных вещей, которые люди делают с «умным» Lego. Один из самых грандиозных примеров — конструктор Lego, который играет на гитаре. Только посмотрите на это!
Роботы Lego не так популярны, как другие их серии. Тут сказываются высокая цена, небольшой ассортимент и кажущаяся сложность, если смотреть на такие наборы как на игрушки. Одна из главных фишек Mindstorms — просто и увлекательно заинтересовать ребенка робототехникой, программированием и дать общее понимание алгоритмов. Полезен набор также в образовательном процессе. А там дитя вырастет, пойдет в IT или станет крутым инженером и отобьет потраченные на конструктор деньги.
Это самая популярная серия конструкторов в Каталоге после Lego City и, наверное, самая сложная и детально проработанная. С точки зрения сборки, главная фишка Technic в почти полном отсутствии традиционных кирпичиков Lego с круглыми шипами наверху. Вместо этого с начала нулевых серия Technic перешла на использование нешипованных блоков, что дало больше маневров для дизайна сложных моделей техники. Основные особенности серии можно свести к следующим пунктам:
в наборах много спортивных машин и огромной строительной техники, созданных по официальным лицензиям, а значит с максимальным приближением к оригиналу не только во внешнем виде, но и в функциях (например, вертикальное открытие дверей, работающие ковши и пр.);
из деталей собирается все в мельчайших подробностях: двигатель, коробка передач, подвеска, дифференциал и элементы кузова — почти все это приводится в движение;
дистанционное управление по Bluetooth (в старых моделях ИК-сигнал), электрические моторы и датчики;
модификация любых элементов из других наборов Technic и сборка собственных моделей, добавление блоков для дистанционного управления и программирования;
Новинки-2021 открывает McLaren Senna GTR, который стал уже самым заказываемым набором за январь в Каталоге. Из 830 деталей собирается очень подробная копия спорткара, названного в честь трехкратного чемпиона мира в классе «Формула-1»Айртона Сенны. Как и в других моделях Technic, все элементы нового McLaren в мелких подробностях собираются из деталей, включая изогнутую раму и 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Некоторые пользователи могут огорчиться, что в данной модели нет дифференциала и привод только на одно колесо. Многие элементы кузова сделаны не цельными пластиковыми деталями, а собираются из более мелких частей. Рулевое управление осуществляется с помощью съемного ключа на крыше модели.
Несколько новых пулбэков анонсированы на 2021 год. Первые уже появились в продаже: «Могильщик» (Grave Digger) и «Максимальное разрушение» (Max-D). Оба — одни из самых известных и популярных монстр-траков из шоу Monster Jam, где огромные машины делают кувырки, преодолевают препятствия, извергают искры и давят другие машины поменьше. Что-то похожее могут делать и их небольшие копии из Lego. Судя по видео, это довольно прочные пулбэки как раз для активных игр, бросаний и швыряний.
Рассмотреть все серии Lego в одном материале почти невозможно. Мы стремились показать, какие есть необычные вещи в современных наборах Lego, о которых вы могли не знать или не слышать. Например, теперь вы сами можете принять участие в проекте Lego Ideas и придумать собственный набор, который может продаваться по всему миру. Или можно купить недорогое яркое украшение Lego Dots для своей дочки, которое она сама будет собирать и комбинировать плиточки под настроение или одежду.
Перефразируя известную песню, Lego — это маленькая жизнь. Ностальгия по детству, коллекционные полочные наборы, яркие небанальные украшения, постоянная охота за деталями и обучение азам программирования. Любой может найти для себя интересное занятие с, казалось бы, простым пластиковым конструктором.