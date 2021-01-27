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«Интерфакс-Запад» официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак в среду. «Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности», - сообщила агентствуофициальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак в среду.

«Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте», - говорилось в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска. Он уволен Информация не была подтверждена официально, отмечал портал.

Ранее портал Tut.by опубликовал информацию осо ссылкой на «несколько не связанных друг с другом источников».Информация не была подтверждена официально, отмечал портал.Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013 года.