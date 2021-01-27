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Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска. Он уволен
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности», - сообщила агентству
Ранее портал Tut.by опубликовал информацию о
Информация не была подтверждена официально, отмечал портал.
«Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте», - говорилось в сообщении.
Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013 года.
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Информация не была подтверждена официально, отмечал портал.
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