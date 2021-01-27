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Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска. Он уволен

27.01.2021 16:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска. Он уволен
Иллюстративное фото
В Генеральной прокуратуре опровергли задержание прокурора города Витебск Юрия Романовского, вместе с тем, подтвердили его увольнение.

«Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности», - сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак в среду.


Ранее портал Tut.by опубликовал информацию о задержании Юрия Романовского со ссылкой на «несколько не связанных друг с другом источников».

Информация не была подтверждена официально, отмечал портал.

«Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте», - говорилось в сообщении.


Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013 года.
 
Теги: Витебск
 
 
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Информация не была подтверждена официально, отмечал портал.
 
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