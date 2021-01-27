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На пациента скорой, ударившего фельдшера по лицу, завели уголовное дело
Источник материала: ОНТ
На 55-летнего жителя областного центра, который в январе ударил по лицу фельдшера скорой помощи в Бресте, заведено уголовное дело. Об этом
История произошла в начале января. В ходе проверки правоохранители выяснили, что накануне произошедшего скандального пациента нашли лежащим в снегу в состоянии алкогольного опьянения.
Неравнодушные вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики решили госпитализировать мужчину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство.
Фото: скриншот из видео МВД
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На 55-летнего жителя областного центра, который в январе ударил по лицу фельдшера скорой помощи в Бресте, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД. История...
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