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«Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5.
Ключевым стал третий период, в котором «дьяволы» пропустили три шайбы – от Нолана Патрика, Джоэля Фараби и Ивана Проворова. Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел на льду 13 с половиной минут, в одном из эпизодов шайба после броска белорусского нападающего попала в перекладину. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Нью-Джерси» занимает пятое место: у команды 7 очков.
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В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5. Ключевым стал третий период, в котором «дьяволы» пропустили три шайбы – от Нолана...
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