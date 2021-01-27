﻿ «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5. 21.by
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«Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5

27.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5

В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5.

Ключевым стал третий период, в котором «дьяволы» пропустили три шайбы – от Нолана Патрика, Джоэля  Фараби и Ивана Проворова. Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел на льду 13 с половиной минут, в одном из эпизодов шайба после броска белорусского нападающего попала в перекладину. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Нью-Джерси» занимает пятое место: у команды 7 очков.

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В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» со счетом 3:5. Ключевым стал третий период, в котором «дьяволы» пропустили три шайбы – от Нолана...
 
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