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Школьный воротничок. Как выбрать?

27.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьный воротничок. Как выбрать?

Очень долго присматривалась к этому элементу в одежде и не могла понять, нравится он или нет. И чем дольше на него смотрела, тем больше понимала, что хочу для себя платье или блузку с таким воротничком. И рекомендую все же обратить на него внимание. 

Сейчас в магазинах становится все больше и больше подобных моделей, хотя сам тренд появился у нас относительно недавно. 

Одно из основных требований к воротничку – должна быть плотность хлопка, из которого он сделан. И, желательно, чтобы он сочетался с остальным гардеробом. 

Что же касается выреза, то если взять слишком большой круглый вырез – можно превратиться в сельскую девчонку, поэтому лучше примерить несколько разных вариантов и определить, какой подходит именно вам. Тренд только развивается, так что смело присматривайтесь, он будет радовать вас не один сезон. И все же, если планируете такую покупку, то советую обратить внимание на все нюансы, я указала их под фото.

ФОТО: Pinterest

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Очень долго присматривалась к этому элементу в одежде и не могла понять, нравится он или нет. И чем дольше на него смотрела, тем больше понимала, что хочу для себя...
 
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