Байден пошутил в ответ на вопрос, о чем он говорил с Путиным (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Американский президент Джозеф Байден ответил шуткой на вопрос представителя СМИ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал C-SPAN .

После окончания пресс-конференции, когда президент США покидал зал, один из журналистов спросил его, о чем они разговаривали с президентом России.

Впервые после инаугурации нового президента США состоялся телефонный разговор между Байденом и Путиным.

Фото: AFP

Видео: C-SPAN

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