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Байден пошутил в ответ на вопрос, о чем он говорил с Путиным (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Американский президент Джозеф Байден ответил шуткой на вопрос представителя СМИ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал
После окончания пресс-конференции, когда президент США покидал зал, один из журналистов спросил его, о чем они разговаривали с президентом России.
Впервые после инаугурации нового президента США состоялся телефонный разговор между Байденом и Путиным.
Фото: AFP
Видео: C-SPAN
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Американский президент Джозеф Байден ответил шуткой на вопрос представителя СМИ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал...
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