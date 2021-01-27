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Байден пошутил в ответ на вопрос, о чем он говорил с Путиным (ВИДЕО)

27.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американский президент Джозеф Байден ответил шуткой на вопрос представителя СМИ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

После окончания пресс-конференции, когда президент США покидал зал, один из журналистов спросил его, о чем они разговаривали с президентом России.

Впервые после инаугурации нового президента США состоялся телефонный разговор между Байденом и Путиным.

Фото: AFP

Видео: C-SPAN

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Американский президент Джозеф Байден ответил шуткой на вопрос представителя СМИ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал...
 
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